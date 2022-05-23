近日，下一代数据基础设施提供商 DataPipeline 宣布完成 1.2 亿元人民币 B+轮融资。DataPipeline 称其将持续深化核心人才队伍，拓宽 DataOps 产品矩阵构建，加速市场与生态建设，积极参与行业标准制定，推动 DataOps 理念在重点行业落地。

截至目前，DataPipeline 共获得来自金沙江创投、远翼投资、经纬创投、BV 百度风投、峰瑞资本、清流资本等的共计五轮的投资，金额达数亿元人民币。

DataPipeline 隶属于北京逐风科技有限公司，是一家企业级批流一体数据融合产品、解决方案及服务提供商，总部位于北京，并且在上海、南京、深圳设有研发和服务中心。该公司致力于「成为中国的世界级数据中间件厂商」。DataPipeline 通过多种实时数据技术协助用户构建以业务目标为导向的数据链路，产品支持广泛的数据节点类型，按需快速定制、部署、执行数据任务，可实现从传统数据处理到实时数据应用的各类场景。

DataPipeline 核心团队成员来自谷歌、Yelp、亚马逊、IBM、甲骨文、中科院等国内外知名企业，并拥有数十年国内外大数据创新实践经验。

在商业化落地层面，DataPipeline 自 2018 年以来持续保持爆发性增长，目前，DataPipeline 已为国内外数百家客户提供产品与服务，覆盖银行、保险、证券、能源、制造、地产、零售、互联网等多个行业。这也为加快海外市场开拓步伐奠定了良好的实践基础。DataPipeline 的数据融合产品目前已形成广泛且深入的行业客户认同，服务了中国银行、中国民生银行、中国石油、中国电信、中国人寿（海外）、吉利集团、龙湖集团、财通证券、恒泰证券、长城汽车金融、福田康明斯、金风科技、顺如丰来、锦江酒店、销售易等客户。后续产品也已与银行、证券、保险等金融领域行业头部客户形成战略共建项目。

同时，为了给全球客户带来更流畅高效的数据管理体验，DataPipeline 建立最广泛的统一 “战线”，已与多家厂商进行适配互认证、联合方案等的合作，企业涵盖芯片、操作系统、数据库、大数据、云计算等多个领域，主要包括华为鲲鹏、海光、飞腾、兆芯、中科曙光、麒麟软件、统信 UOS、GaussDB、OceanBase、腾讯云 TDSQL、SequoiaDB、TiDB、海量数据库、易鲸捷、达梦数据库、瀚高数据库、万里数据库、OushuDB、Hubble 数据库、HashData、星环 TDH、东方金信、华为云、阿里云、腾讯云、百度智能云、京东云、青云等。

DataPipeline 创始人、CEO 陈诚表示：“非常兴奋地看到各行业、各规模的企业都在构建种类繁多、影响行业的数据应用。我们会持续通过建设标准化的产品矩阵，在 DataOps 理念指导下，坚持技术驱动、深耕企业服务，为丰富类型的客户提供创新的企业级软件。无论对客户生态伙伴还是自身产品，DataPipeline 都秉承长期主义，这是公司在复杂多变的大环境下实现良性增长的关键。感谢每一位同行者，时代洪流呼啸向前，DataPipeline 与您砥砺前行，共赴山海。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。