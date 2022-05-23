OPPO 第二款平板 OPPO Pad Air 系列正式亮相新品发布会，超值售价 1299 元起。OPPO Pad Air 在外观工艺、性能配置及系统交互体验上进行全面细致打磨，致力于为用户打造一款综合表现更优的千元平板。OPPO Pad Air 背板采用行业首发 3D 纹理工艺和独家金属拼接设计，整体机身重量轻至 440g，充分展现轻薄至美的核心设计主张。同时，OPPO Pad Air 搭载全新的 ColorOS for Pad 系统，更高效流畅的智慧互联功能，让大屏体验更上一层楼。

OPPO Pad Air 支持智能手写笔，4096 级压感和 5g 压力出水，能精准感知下笔力度、还原真实书写质感。超低延迟，书写流畅跟手。OPPO 智美生活智能手写笔无需配对，随拿随写。支持息屏速记，记录 “灵感瞬间”。同时，OPPO Pad Air 还支持智能蓝牙键盘，采用全新连接方式，自动弹窗完成配对，配合 1.4mm 大键程，带来更轻快的输入体验。

OPPO Pad Air 还针对学习教育场景进一步探索，不仅提供远程家长守护及 AI 健康守护功能，还为不同年龄段学生准备了优质教育资源，打造一站式儿童学习解决方案。在学习中心界面下，家长可通过微信小程序，实时关注平板屏幕使用时长，还可以禁用程序、一键配置学习模式，轻松管理孩子学习进度。AI 健康守护功能还能检测孩子坐姿和观看距离，培养良好的学习习惯。在一站式学习空间中，不同学龄段用户选择对应年级后，系统将自动调整推荐学习内容及应用，定制化学习更省心。

OPPO Pad Air 搭载高通骁龙 680 移动平台，八核心架构配合 AI 自流畅 2.1 系统，用户在多任务处理时也能操作自如。OPPO Pad Air 配备 10.36 英寸的 2K 高清护眼屏，通过德国莱茵 TÜV 低蓝光认证和国家眼科中心五分评测，保证画面清晰流畅，有效降低用眼疲劳。另外，OPPO Pad Air 拥有四颗超大扬声器，并且支持杜比全景声，让音质呈现出绝佳的层次感和清晰度，打造沉浸式聆听体验。搭载 7100mAh 的大电池，可连续观看视频超 12 小时、连续视频会议 15 小时、连续阅读电子书 16 小时。无论是工作、娱乐还是网课学习，都能保证无忧续航一整天。

全新的 OPPO Pad Air 系列拥有 2 个配色，星银和雾灰。其中 OPPO Pad Air 4GB+64GB 版本售价 1299 元，4GB+128GB 版本售价 1499 元，6GB+128GB 版本售价 1699 元，最高可享受 200 元优惠。OPPO 智美生活智能蓝牙键盘售价 349 元，OPPO 智美生活智能手写笔售价 299 元，搭配 OPPO Pad Air 一起购买，可分别享受 30 元优惠。

全新的 OPPO Enco R 真无线耳机，产品名取自 Reno 的 R，代表为 Reno 手机用户提供具有定制化体验的真无线耳机。OPPO Enco R 外观延续 Reno 对色彩的探索，结合冰透白和奶油蓝两种颜色，呈现如同冰川海洋般的配色。同时 OPPO Enco R 为 Reno 用户打造全新个性化专属弹窗，让用户在使用耳机时，也能无缝体验色彩中的丰富情绪。配置上，OPPO Enco R 采用 13.4 mm 复合镀钛振膜动圈，实现比普通的 12 mm 动圈释放多一倍的声音能量，音乐中每个细节都完美呈现，OPPO Enco R 还具有独特的低音导管，为扬声器提供大音腔容积，让低音更具律动感。此外，OPPO Enco R 搭载蓝牙 5.2 低延迟双传和游戏模式，带来绝佳的游戏体验；长达 20 小时音乐长续航、IPX4 生活防水，为用户提供无忧使用体验。全新 OPPO Enco R 真无线耳机，售价为 299 元。