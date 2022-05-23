此次 Reno8 系列采用全新的流云双镜设计，延续 Find X 系列一体化造型，使整个背板无任何断点，且与航空铝直边金属中框自然衔接，实现手感与观感平衡统一。OPPO Reno8 系列以多种优雅色彩，表现纯粹而细腻的美感，Reno8 Pro 拥有迷人的 “微醺”、怦然心动的 “邂逅蓝”、以及充满质感的 “夜游黑”；Reno8 Pro+则拥有清澈的 “逍遥青”、轻盈的 “漫游灰”、经典的 “暗涌黑”。

在影像上，Reno8 系列首次搭载马里亚纳 MariSilicon X 芯片，配合双平台旗舰 SoC、OPPO 双定制影像传感器、人像算法矩阵，组成双芯人像摄影系统，进一步提升人像视频体验。Reno8 Pro+此次搭载天玑 8100-MAX 旗舰芯片，Reno8 Pro 则首发骁龙 7 Gen1 旗舰芯片，两款机型屏幕均升级至 120Hz 超清屏，同时配备 X 轴线性马达及 Hyperboost 全链路游戏稳帧技术，可大幅提升游戏体验。全系升级长寿版 80W 超级闪充，搭配 4500mAh 超大电池，提供超强续航体验的同时实现快速补电。

OPPO Reno8 系列搭载 OPPO 首款自研马里亚纳 MariSilicon X 芯片，通过 DSA 新黄金架构理念，最高 18TOPS 算力和高达 11.6TOPS/w 能效比，其提供高达 20bit Ultra HDR 动态范围能力、实时 RAW 域处理，使 OPPO Reno8 系列此次支持芯片级 4K 夜景视频、芯片级 HDR 视频、芯片级 App 相机增强这三大芯片级影像增强。

在软件层面，OPPO Reno8 系列支持原生肌理级自拍，从磨皮、美白、立体、亮眼和颈部优化 5 个维度，针对美颜效果进行全方位优化，基于 OPPO 自研 3A 算法与色温传感器，带来更加精准的肤色还原表现，同时将 AI 去瑕疵算法再次升级，可将毛孔、皱纹等瑕疵完美去除，同时还原真实皮肤纹理，实现精细化美颜。

为了满足用户对性能的极致追求，Reno8 Pro+搭载天玑 8100-MAX 年度旗舰芯片，采用台积电 5nm 制程工艺，性能更强功耗更低，同时配备最高 12GB LPDDR5 和 256GB UFS3.1 旗舰存储组合，兼顾各种大型游戏及日常使用场景；Reno8 Pro 则首发骁龙 7 Gen1 处理器，其架构与旗舰芯片骁龙 8 Gen 1 相同，CPU 和 GPU 性能大幅升级，在日常使用中带来更为流畅的整机使用体验；Reno8 则升级为天玑 1300 处理器，日常使用响应更迅速。

为了满足用户对性能的极致追求，Reno8 Pro+搭载天玑 8100-MAX 年度旗舰芯片，采用台积电 5nm 制程工艺，性能更强功耗更低，同时配备最高 12GB LPDDR5 和 256GB UFS3.1 旗舰存储组合，兼顾各种大型游戏及日常使用场景；Reno8 Pro 则首发骁龙 7 Gen1 处理器，其架构与旗舰芯片骁龙 8 Gen 1 相同，CPU 和 GPU 性能大幅升级，在日常使用中带来更为流畅的整机使用体验；Reno8 则升级为天玑 1300 处理器，日常使用响应更迅速。

在散热方面，Reno8 Pro+在整机厚度较上一代减少 0.11mm 的情况下，配备行业独家超晶石墨散热方案，总散热面积是上一代的 2.2 倍，超晶石墨作为航天级高分子原材料，成型晶粒尺寸比普通石墨大 40%，热导率有效提升 45%，总散热面积高达 6465m㎡，即使运行大型游戏也能做到迅速降温。而 Reno8 Pro 则配备 3D 恒冷中央散热系统，采用高性能石墨和超导 VC 液冷结构，VC 均热冷凝板面积较上一代产品提升 2.5 倍，有效降低游戏发热。

除硬件外，流畅游戏还需软件配合。OPPO Reno8 系列全系搭载 HyperBoost 全链路游戏稳帧技术，通过图形异构技术和 GPA 稳帧技术等高性能技术，对游戏场景进行重构渲染，解决高负载场景带来高功耗和帧率不稳等问题，为用户提供全程稳帧的使用体验。

此外，Reno8 Pro+及 Reno8 Pro 本次将屏幕升级为 120Hz 超清屏，配备 X 轴线性马达，在游戏时可提供 4D 震感，为用户提供拟真游戏体验。同时 OPPO Reno8 系列全系标配 4500mAh 大容量电池及长寿版 80W 超级闪充，为 Reno8 系列提供出色的续航和更加高效的使用体验，配合 OPPO 自研电池健康引擎，总放电循环 1600 次后电池有效容量不低于 80%，相当于 4 年的使用频率，为用户免去售后更换电池的麻烦。

此次 Reno8 全系搭载 ColorOS 12.1.1 操作系统，通过更多细节创新，进一步强化用户使用体验。ColorOS 12.1.1 内置 36 个月流畅双引擎，基于用户使用习惯构建 AI 模型，实现按需分配，保证手机 36 个月稳定不卡顿。同时，ColorOS 12.1.1 还进一步强化了多端互联功能，不仅可以实现平板、PC、手机跨屏互联，还支持屏幕共享 2.0，共享屏幕时无需担心应用隐私泄密；支持组建家庭群组，可实现高清家庭视频电话、家庭计划一键分享，无论在办公场景还是日常使用中，均可为用户带来更加便捷的使用体验。此外，ColorOS 12.1.1 还提供通知详情智能隐藏、最近任务模糊、隐私替身等功能，竭尽全力保护用户隐私安全。

OPPO Reno8 系列共有三款产品、七种配色，其中 Reno8 Pro+配备逍遥青、漫游灰、暗涌黑；Reno8 Pro 配备微醺、邂逅蓝、夜游黑；Reno8 配备微醺、晴空蓝、夜游黑三个颜色。OPPO Reno8 Pro+的售价是 8GB+256GB 版本 3699 元，12GB+256GB 版本 3999 元；Reno8 Pro 的售价是 8GB+128GB 版本售价 2999 元，8GB+256GB 版本售价 3199 元，12GB+256GB 版本售价 3499 元；Reno8 的售价是 8GB+128GB 版本售价 2499 元，8GB+256GB 版本售价 2699 元，12GB+256GB 版本售价 2999 元。