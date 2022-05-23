国务院发布《国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，提出各地区不得新增汽车限购措施，因地制宜逐步取消汽车限购，推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变；建立健全汽车改装行业管理机制，加快发展汽车后市场；全面取消二手车限迁政策，研究进一步放宽皮卡车进城限制，支持新能源汽车加快发展。

其中明确提及对皮卡进城实施精细化管理，研究进一步放宽皮卡进城限制。这是自 2016 年皮卡解禁试点以来，国家对放开皮卡进城的重视程度首次从部委上升到国务院层面，国内皮卡市场再度迎来强有力的政策支持。对皮卡进城的解禁，有着巨大的政策红利可以挖掘，尤其这个品类电气化存在的机会，当然，它还有望带动露营的生活方式。

国内多家厂商介入皮卡领域，呈现多点开花状态。典型的例子就是长城汽车，它是皮卡市场多年的品牌，近几年市场销量份额持续提升，2019 年保持皮卡总量是 37%，到了 2021 年的销量份额已达到 44%。今年 4 月的销量份额达到 46%。值得一提的是，长城皮卡旗下的炮用了 2 年零 8 个月时间就量产了 30 万辆新车，市场受欢迎度非常高。长城炮、风骏 7、风骏 5 再次包揽皮卡市场单车型销量前三名。长城皮卡已连续 23 年国内、出口销量第一。

在 2021 年的时候，比亚迪就发布了未来的车型计划，其中曾透露皮卡车型将会在 2023 年亮相。而在 9 月份时比亚迪向外媒透露将会以纯电动皮卡进军澳洲市场，并会在 2023 年上市。按照比亚迪的布局，在国内市场也将会是多款配置提供。

福田皮卡也透露过一些全尺寸皮卡的消息。据报道，这款全尺寸皮卡将会基于 P4 平台打造，或将搭载康明斯 3.8T 柴油动力，配备 48V 轻混系统，搭配 9AT 变速箱，同时还有汽油混动及电动版本推出。

近日，吉利申请注册了全新品牌 “RADAR”，或将定位于高端新能源皮卡品牌。同期，吉利在山东淄博成立了全新的皮卡销售和部件生产公司，并发布皮卡车型的招标方案，这些前期准备工作，都进一步坐实了吉利打造高端新能源皮卡的消息。

此外，皮卡的电气化之路将拓展这个产品线的应用场景，海外车型已经提供了足够多的例子，包括 GMC 悍马 EV、特斯拉 Cybertruck、Rivian R1T、雪佛兰索罗德 EV、福特 F-150 纯电等。特斯拉 Cybertruck 虽然推迟至 2023 年一季度开始生产，但已收到预约订单超过 140 万个，同时已开启中国预订，通用旗下的纯电皮卡悍马 EV 也将进入中国市场。

皮卡将带来生活方式的创新，和露营的结合存在商机。有了皮卡这个车型的用户，都会和户外运动，比如骑行、机车、攀冰、钓鱼等结合到一起。同时，皮卡独特的产品属性，可以支持用户和消费者在野外露营，这是其它品类车型所不具备的优势。皮卡更像是 SUV 与货车的结合，强大的越野能力与超强的装载能力是露营爱好者需要的两种属性。

在产品力方面，皮卡新品因用户需求呈现两用化、乘用化、家用化及多元化的变化，变得越发舒适和智能。如今，随着电气化的进行，车机软件的进化，未来的皮卡产品力将越来越符合新消费群体的需求。

皮卡电动化将在最大程度上解决长久以来传统皮卡所面临的高油耗、高排放、高污染的问题。实际上，电动化皮卡，新能源化皮卡，能够在户外提供更加绿色的能源使用方式，对于环保也是一个极大的补益。根据统计，目前全国放宽皮卡进城限制的城市已达到 70% 以上，新皮卡生活，是更开放、更个性化的生活方式，在疫情影响下的今天，有着更积极的意义。

根据中汽协数据显示，2021 年，我国皮卡产销分别完成 54.7 万辆和 55.4 万辆，同比分别增长 11.2% 和 12.9%，皮卡市场累计销量首次突破 55 万辆大关，创下了历年新高。随着国内各省份对皮卡车的解禁逐步放开，皮卡车从小众车型逐步变成广为人知的大众化车型。

所以，皮卡加上电气化的趋势，这个市场必将迎来新一轮的爆发增长，其中蕴藏着不少商机。产品、政策、消费的三重需求已经形成一个合力，未来将会推动皮卡成为下一个市场风口。