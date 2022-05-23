极星已确认全电动 Polestar 3 将于今年 10 月首次亮相，并采用高性能 SUV 的形式。Polestar 3 将追随车型 2 的脚步，成为该汽车制造商从头开始建造的第二款电动汽车。Polestar 首席执行官 Thomas Ingenlath 在该品牌最新的财务收益报告中确认了这个消息。

“我们相信，随着我们期待已久的 Polestar 3 电动性能 SUV 在 10 月全球首发，我们将在今年晚些时候进入利润丰厚的 SUV 市场，进一步加速我们未来的增长。将在美国和中国生产的 Polestar 3 将在其他 SUV 产品中脱颖而出，并推动我们强劲的增长，将我们带入下一阶段，”Ingenlath 说。

该车在美国的生产将由沃尔沃位于南卡罗来纳州查尔斯顿的工厂与下一代 XC90 一起制造。

发布的 Polestar 3 预告图片显示，它将采用低矮的、类似交叉的设计，并且可能看起来比 Polestar 2 更具动感。 SUV 最引人注目的方面之一将是雷神之锤头灯以及时尚前脸。这款车型还将配备一组外观动感的车轮，并具有陡峭倾斜的肩线，流向后窗上方的扰流板。

虽然 Polestar 3 的许多技术方面仍处于保密状态，但我们确实知道它将以单电机和双电机的形式提供。这家汽车制造商还透露，3 将采用先进的自动高速公路驾驶技术，该技术使用具有 Luminar 和 Nvidia 计算能力的 LiDAR 传感器。

Polestar 正在开发至少另外两款车型，即 4 和 5。车型 4 将于 2023 年登陆并定位为更小的电动性能 SUV 轿跑车，而 Polestar 5 将于 2024 年作为四门 GT 上市。