Xos Trucks 是一家重型电动汽车初创公司，于 2016 年在加利福尼亚州洛杉矶成立。直到最近，它还为现有的卡车提供电气化，并出售自己的 BEV 送货车，但现在它还展示了一款更大的中型和重型卡车，产品品类定为电动半挂卡车和送货卡车。

半挂车被称为 Xos HDXT，是一款 8 级电动牵引车，而箱式版本，可作为 6 级或 7 级中型卡车提供，被称为 MDXT。这辆半挂车的额定有效载荷高达 56,000 磅，功率为 798 马力，而根据有效载荷和其他因素，一次充电后的续航里程在 110 到 230 英里之间。

用户可以以 350 kW 的功率为 HDXT 充电，至少在理论上，一个半小时就足以充满电。全新 eGen 双电机系列的艾里逊电动车桥提供推进力，一个 100D 用于 4×2 车型，两个 100S 车桥用于 6×4 车型。

MDXT 交付的另一个配置功率较小，额定功率为 350 马力，但它确实提供了更大的续航，在 130 到 270 英里之间。最大有效载荷为 20,000 磅，车辆总重量等级（基本上包括有效载荷在内的总重量）为 33,000 磅。额定功率范围从 401 到 469 马力，充电速度较慢，最大 150 千瓦，通过 CCS 连接器。

Xos 是一家主要针对车队客户的公司，并正在为其产品组合做准备，以应对排放法规将迫使公司更新其车队并转向纯电动货车和卡车的时候。据该公司首席执行官 Dakota Semler 称，下一阶段是帮助车队在其整个运营中扩展零排放车辆。

现在，尽管 Xos 已经成功地展示了它的第一辆中型和重型电动卡车，领先于大多数老牌厂商，但他们仍然面临着制造它们的挑战。Xos 希望将平衡向有利于它的方向倾斜的独特功能之一就是它所谓的 Xosphere。这基本上是一款专为车队管理而设计的软件，提供的工具可以告诉管理人员车辆在做什么、做了什么、实时的统计数据以及何时需要维护。

Xos 的首席运营官 Giordano Sordoni 表示将 Xosphere 设计得非常直观，您不需要计算机科学背景即可获得对您的车队的强大洞察力。

显然，Xosphere 已经被位于马萨诸塞州威尔明顿的制服和防护服制造商 UniFirst 成功使用，该公司已经在运营 Xos 电动货车。据 Xos 称，它已经收到了几十辆新推出的卡车的订单，预计需求将继续增长。