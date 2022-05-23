科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2022.05.16-2022.05.22）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。​

无论是以 400 亿美元估值在美国 SPAC 上市的东共享出行巨头 Grab 还是对这一上市方式不断投以重视目光的诸国证券机构，近一年多来，在东南亚，SPAC 始终是一种不可忽视的火热存在。然而随着 Carousell 的 SPAC 合并谈判的终止，就这一趋势而言，我们或许会随之见证一个新走向可能的出现。

在今年年初时，新加坡二手商品 C2C 交易平台 Carousell 曾与 L Catterton 旗下 SPAC 公司的展开了独家 SPAC 合并谈判。于此，一家估值达 15 亿美元的新实体有望得以从中产生（Carousell 也将随之登陆美股市场），为愈发火热的东南亚 SPAC 上市热潮再添一瓦。不过，到了上周，这一剧本却走向了一个略显意外的结局。

上周，有知情人士表示，新加坡二手商品 C2C 交易平台 Carousell 以市场波动为理由终止了与 L Catterton 旗下 SPAC 公司的 SPAC 合并谈判。消息人士指出，一方面，L Catterton 并未能与 Carousell 就尽职调查达成合并协议。另一方面，随着该 SPAC 公司在近期以来股价的跌落表现，两家公司也未能就 PIPE 部分达成一致意向。作为结果，这场 SPAC 谈判自然也以失败告终。

如上所述，尽管在 SPAC 方式正在被更多参与者拥抱的背景下出现了这样的结局似乎有些让人意外，但如果我们把这一事件放到更大的尺度上来看，它的出现或许也并不是一种偶然。

去年早些时候，有分析人士就已强调称，由于 SPAC 的本身特性——该空壳公司通常被限制在于 2 年内完成收购，否则其募集资金将会还归其投资人，且发起方需要支付一定的费用，在 SPAC 的大量出现以及市面上优质合并企业有限的前提下，必然会出现以合并而非业务需求为导向的 SPAC 倾向，继而为交易市场催生出本不该有的泡沫。

在这样的背景下，从 2019 年到 2021 年，在美国市场（SPAC 的绝对主场）发起的 SPAC IPO 数量从 59 起先后达到了 248 和 613 起，其募资金额自然也随之呈现剧烈增长态势，从 136 亿美元来到了 1625 亿美元。然而，这种不正常的趋势显然也引起了 SEC 的注意，并且其不正常的业务表现也在逐渐被外界所发现。再加上今年以来美股市场所呈现出的剧烈波动，自然而然地，这一热潮便也呈现出了退烧的势头——根据相关数据，截至笔者今日发稿，美国市场在今年的 SPAC 数量仅发生了 67 起，且 IPO 金额也回落到了 117 亿美元。随之而来的，尽管 Carousell 并非其中的典型代表，它所呈现的结局却也是一种 “意料之中” 的产物。

接下来，SPAC 还会继续热下去么？在为这一答案写下终止符之前，或许在很久后我们都不会见到此前类似局面的出现。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

Mekari 获得 5000 万美元融资：Mekari 是一家总部位于印尼的 B2B 一体化解决方案供应商，主要通过提供财务核算、人力资源和客户关系管理等服务帮助客户企业开展自动化运营，其长期目标是借助自身业务推动印尼乃至东南亚地区的数字化转型。

据介绍，Mekari 旗下拥有包括 Talenta、Jurnal、Qontak、Klikpajak 和 Flex 等在内的一系列 SaaS 产品，目前，该公司的客户数量超过了 3.5 万，线上活跃用户已达到 80 万左右。

Finku 获得 280 万美元种子轮融资：Finku 由 Reinaldo Tendean、Shyam Kalairajah 和 Shylla Estee 三位创始人成立于 2021 年，是印尼的一家金融服务平台。Finku 表示，公司的愿景是让不同收入背景的用户都能轻松获取日常生活中所需的金融服务机会，同时助力提高金融理财工具在印尼社会的普及率。此外，Finku 还曾参与过一个由印尼通信和信息技术部支持的初创企业加速器项目。

Finku 进一步表示，随着近年来印尼国内智能手机的使用量上升，新一批消费者对数字支付的需求越来越大，公司正在通过同名 APP 为用户提供包括低息透明的信贷产品及个人理财工具等在内的一系列金融解决方案。

对话 Highland Europe：后千亿美元估值时代下，如何捕获伦敦的下一个投资风口：根据一份由伦敦发展促进署（London & Partners）和 Dealroom.co 联合发布的数据显示，在过去的一年中，英国以 398 亿美元的规模占据了欧洲融资领域的榜首位置。而其中，共有 255 亿美元的部分在伦敦发生。体现在数字零售领域，伦敦也随着其创纪录的水平成为了全球第四大数字零售产业投资中心。于此，无论是获得 3 亿英镑融资的在线汽车销售平台 Carzoo 还是斩获 1.8 亿美元 H 轮融资的外卖巨头 Deliveroo 以及选择在伦敦交汇的 SHEIN 与 Klarna···越来越多的活跃身影都在指向这样的一个事实：在这场变革之路上，伦敦正在成为数字零售企业推进自身发展时的一大首选之地。

当然，如果把时间线继续拉长，可以发现这并非是一种偶然。欧洲风投机构 Highland Europe 负责人 Helena Prokhorenko 向笔者表示，就网上购物行为的渗透率而言，英国历来都是领先于其他欧洲国家。作为结果，这种坚实的在线消费倾向无疑催生出了一大批具有创新精神和享誉全球的数字消费&零售企业，“如 Farfetch、Depop、Deliveroo、MatchesFashion···并且它们都把总部设立在了伦敦。”

Byju’s 或将收购美国教育科技上市公司 Chegg：据外媒援引知情人士消息报道，印度教育科技超级独角兽 Byju’s 正在与美国教育科技上市公司 Chegg 进行收购谈判。目前，尚未有关于本次收购的相关报价，但根据 Chegg 的市值计算，该公司的价值目前约为 22 亿美元左右。

尽管该消息并未被 Byju’s 方面证实，但有消息人士称，Byju’s 的本次收购将有助于推动自身于美国的上市计划。不过，在接受外媒采访时，Byju’s 创始人 Byju Raveendran 透露，这一潜在收购动作并非是作为让公司走向上市的手段（通过与 Chegg 达成 SPAC 合并以实现上市）。

Fashinza 获得 1 亿美元 B 轮融资：Fashinza 由 Pawan Gupta、Jamil Ahmad 和 Abhishek Sharma 三位创始人成立于 2020 年，是一家位于印度首都卫星城古鲁葛拉姆的 AI 平台。据介绍，Fashinza 通过将时尚品牌与经验丰富的制造商联系起来，同时借助创新科技和大数据技术打造了一套从服装设计到交付的供应链体系，目的是帮助市场解决采样、库存及物流等环节所面临的困境。

受市场波动影响，Carousell 放弃与 L Catterton 的 SPAC 合并：据外媒援引知情人士消息表示，有着东南亚版闲鱼之称的新加坡二手商品 C2C 交易平台 Carousell 以市场波动为理由，已经终止了与 L Catterton 旗下 SPAC 公司（L Catterton Asia Acquisition Corp。L Catterton 是 LVMH 旗下的私募基金机构，专注消费品领域投资）的 SPAC 合并谈判。

知情人士指出，过去几个月以来，该 SPAC 公司一直在对 Carousell 进行尽职调查，但未能与后者达成合并协议。同时，由于前者近期以来的估值表现欠佳，两家公司也并未能就 PIPE 部分达成一致意向。截至本日，这家 SPAC 公司的股价已跌至一个多月以来的最低点。

随着阿里和蚂蚁的退出，印度电商独角兽 Paytm Mall 的估值自最高处跌去了 99.5%：据外媒报道，日前，随着自身的第一大股东阿里和第四大股东蚂蚁集团的退出，印度电商独角兽 Paytm Mall 也离开了这一 “10 亿美元俱乐部”，其估值从上一轮融资时的 30 亿美元跌到了不到 1300 万美元（10 亿印度卢比），降幅高达 99.5%。

据了解，本次事件发生在 Paytm Mall 宣布加入由当地政府支持的电商项目 Open Network for Digital Commerce（简称 ONDC）的次日。据介绍，这一举动标志着 Paytm Mall 对传统实体电商业务的告别。根据 Paytm Mall 的声明，接下来公司将会通过出口业务探寻机遇，而转向 ONDC 将有助于自身创建长期可持续的业务。

作为其估值暴跌的缘由，据悉，Paytm Mall 以每股 459 卢比的价格回收了阿里和蚂蚁的持股。在此之前，二者分别对 Paytm Mall 持有 28.34% 和 14.98% 的股份。之后，这两家前股东将分别获得超 350 万美元和超 180 万美元的退出资本。相比之下，在 Paytm Mall 估值为 30 亿美元时，阿里和蚂蚁对该公司的持股价值则分别折合 6.84 亿美元和 4.83 亿美元。

Oddle 完成 500 万美元融资：Oddle 成立于 2014 年，主打为餐饮业商家提供在线预订、二维码选餐和支付终端等相关的解决方案。此外，Oddle 也为市场提供门店运营管理、外卖物流配送及数字化营销等方面的端对端支持，让餐饮企业可以通过一体化的高性价比方案实现自身业务的无缝 “上线”。

最近，Oddle 在新加坡先行上架了一款名为 Oddle Eats 的外卖 APP，并计划于今年第三季度起在其他地区的市场上陆续推出。

数据显示，自 2019 年至 2021 年，Oddle 帮助合作的餐饮业商家实现了从 2000 万新元到 2 亿新元的 GMV 提升。同时，Oddle 的营收额在同时期取得了超 17 倍的增长。也就是说，Oddle 如今已具备了较高的资本效率。