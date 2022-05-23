威马汽车在其 Wtalk 技术公开课上发布了全新的公共停车场无人免学习代客泊车技术（PAVP），该技术将首发搭载在 W6 车型上。通过这项技术，车主可以在公共场所也享受到自动泊车的便捷。根据威马官方介绍，该技术预计将在近期通过 OTA 升级推送给威马 W6 用户。

目前市场上比较常见的泊车辅助系统有两种，分别为自动泊车辅助（APA）和遥控泊车辅助（RPA），这两种泊车辅助都能够比较准确的将车辆停进车位。但是限定条件比较高，先期需要驾驶员在停车场花费较高的时间寻找车位，通过雷达传感器检测到车位可用才能实现自动泊车。而记忆泊车功能需要系统记忆一遍停车路线才能完成自主泊车。如果是固定车位的话是个比较方便的功能，但是公共车位的化，这个功能就成为鸡肋了。考虑到中国市场拥有固定车位的消费者并不是很多，所以公共场所的自主泊车功能就成为了痒点。

而本次威马发布的全新 “公共停车场无人免学习代客泊车”（PAVP）技术，就是为了解决公共停车场的自动代客泊车功能的。硬件方面，威马 W6 采用了全新电子电气架构，搭载了 7 纳米制程的车规级高通 8155 芯片、5G 基带以及威马汽车自研的自动驾驶域控制器，配有 5 个 77GHz 毫米波雷达、2 个高清前视摄像头、4 个高清环视摄像头和 12 个超声波雷达组成，通过记录相关数据并传至云端服务器，依托依托高精度地图以及百度 Apollo 平台的百万级云算力，可以在公共停车场自动规划复杂的停车位路线，帮助用户解决跨层自主泊车、规避障碍物、主动避让行人等各类疑难路况。用户只需要通过手机 APP 操作，即可实现远程智能召唤、智能泊车。

全新 “公共停车场无人免学习代客泊车”（PAVP）技术凭借车端、云端、图端、场端、手机端五 “端” 一体，对应虚拟司机、导航员、地图包、信号塔、指挥控台，五端协同配合实现无人驾驶下车辆的自动泊入和自动泊出；靠近支持停车场时，车机会以 “毫秒级” 速度迅速自动下载 PAVP 路径信息，全程无感即完成使用准备，首次来访即可使用，通过高精地图进行行车路径比对使得 PAVP 技术不受到距离限制，轻量化地图保证了行程方案占用小，同时可根据每个停车场定制自动泊车路线，没有公里限制。

此外，在智能泊车停车场的改造方面，得益于威马 W6 电气化以及智能化程度，停车场只要做简单标识设置即可满匹配需求，拥有改造难度低、改造费用低以及时间短等优势。未来，随着 PAVP 技术的发展，还可以实现自主充电、自主洗车、自主装运等多种场景。