5 月 23 日，筑世科技宣布完成阿米巴资本千万元天使轮融资。前者是一家以预算驱动的建筑工程施工管理 SaaS 系统的公司，解决工程行业沟通效率低、预算不准确、缺少协同统一管理工具的痛点。

据介绍，本轮资金主要用于产品研发、产线扩充和团队建设。

建筑行业的协同管理软件中，海外已经有行业知名的 Procore，其最具特色的功能点是对计划任务的编制及管理、文档协同化的版本管理，加之财务模块符合海外用户对整体的工程财务逻辑。而创立于国内、同样做工程行业的筑世科技更关注用户预算落地到施工，以及最终到决算过程当中的痛点，保障承建商在项目全生命周期管理过程中有目标、不偏离。很明显，针对中国这个市场筑世做了不少本地化。以预算为驱动进行全面管理的，筑世科技属首家。

首先，筑世服务的客户主要是腰肩部的客户，这类客户对项目进行中的经济数字敏感。所谓经济数字，指一个项目的客单价或某物资、物料、人员的工资水平等，波动很大。然而，“通过项目前期预算作为整个项目管理的标准的话，其实不具有很好的价值，” 筑世科技 CEO 高春帆说。所以，筑世提出以工程量作为标准，收集数据以预算量挂钩，来保证工程质量，也对项目过程审计大有帮助，增强现场管理团队的预算意识，又可以保障在细颗粒度下的人、机、财、数字的有效利用。

其次，在整个中国市场上大量做建筑 SaaS 的公司，在中国都必然会遇到定制化的问题。“中国的客户管理项目的方式其实相对西方而言比较粗犷的，每家公司的管理方式带有一定的基因且受制于自己公司的固有资源” 高春帆分析。

筑世提出的数据定制概念直切要害。它积累企业历史的成本数据，分析企业历史的问题点和优势，用企业精准成本预算模型打磨，完成更符合企业能力的精准预算。“通过预算来进行整体的量的把控，可以保证质量安全问题，这其实对于中国客户而言是最有效的。” 筑世在 2021 年第二季度开始主打预算管理的概念，将预算和过程中的量进行实际比对，增加人和机械的控制，并提出定制化预算概念，将预算带到全生命周期的落地过程中。

一些政策利好可能为筑世助力。政府正在大力推行过程决算，以解决施工现场经常出现的农民工工资结算问题、工程款拖欠问题，筑世希望帮助企业在不同的施工阶段快速出具决算报告、成本报告，以便更好地掌控；另外，今年 4 月浙江省开始执行 “安全文明施工费用”，意味着业主总包方未来将有更多预算在数字化现场施工管理上，购买数字化产品成为业主必须花的一笔钱。此外，国家对施工质量和进度的把控非常严格，整体 EPC 总包方的利润空间被进一步压缩，筑世以预算切入帮助客户进行合理节约，并创造更高的毛利率。

这几年建筑毛利率下降太快，客户迫切需要可以实时了解项目进度、现场实施阶段以及预期利润能否与预算相符， 筑世目前的客户基本上是一级和特级企业、年产值基本是在 10 个亿到 200 亿之间的公司，未来主力合作的客户将是腰肩部客户，年产值是在 10 亿到 50 亿间。这一类客户需求相对标准。

今年筑世则计划增强数据的收集，将之关联于与预算关系的搭建。“工地现场数据量巨大，要把工地现场所有能收集到的数据与预算进行关联，保障所有数据都是有效的；其次是将有价值的数据及信息进行汇总，分析给对应的人员；第三是预算维度的增加，以求体现更多数据颗粒度。” 高春帆介绍，筑世希望利用更多企业本身的数据让预算模型更精准。

此外，筑世还计划今年拓展路政施工方面的业务方向，以土建和路政施工双向驱动，作为公司的核心产品。发展规划上继续深耕浙江本地的客户资源，也将和北京、河北、河南等地的建筑企业展开地域性合作，探索新的合作模式。高春帆出自海康威视。在海康时他做 IoT 设备及收集各种异构化数据，在海外参与过许多承建项目，在从零到一的流程管理中了解到建筑行业的特点，并且发现市面上缺乏价位适中的相关产品。筑世的创始团队中，CTO 黄华锋也出自海康；CPO 是陈建民在建筑行业深耕三十年，经验丰富。

高春帆深知技术对行业改变的重要性，对物联网设备的理解深刻，知道如何合理运用设备升级有价值的信息，加之其在海外的相关工作经历，深知高效协同才是未来建设工程发展的光驱，此外，他对于异构化数据和数据孤岛产生的利用率低，不希望有价值的信息被丢失，也是他创业的重要原因。建筑行业仍然非常传统，每个项目的数据的总量、处理量非常大，筑世选择做定向研发专属工程行业的算法，高效串联更多数据触点的一个系统，真正提升 B 端客户以及对应岗位的效率，保障数据的丰富，并将此作为使命和愿景，也是对于行业最有利且最有前景的技术方案。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。