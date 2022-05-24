北京时间 5 月 24 日，全球实时互动云服务商声网（NASDAQ：API）发布了截至 2022 年 3 月 31 日的第一季度财报。财报显示，2022 年 Q1 声网实现营收 3859 万美元。客户规模方面，截至 2022 年 3 月 31 日，声网全球注册应用超 43.9 万个，同比增长 43%；全球活跃客户数量达 2706 个，同比增长 16 ％。

“面对瞬息万变的市场环境，我们在一季度实现了稳健的经营业绩。在中东、东南亚及欧洲等市场，开发者使用声网平台创造了身临其境的实时互动体验，来自这些市场的收入持续高速增长。我们尤为欣喜地看到，人们的生活不断向线上迁移，沉浸于更多的虚拟互动场景之中，这一现象的背后也折射出人们思维与行为方式的长期转变。” 声网创始人兼 CEO 赵斌表示。

在现金流方面，声网依然拥有稳定、充足的资金来保障长期的研发投入，为未来业务发展提供坚实基础。财报显示，截至 2022 年 3 月 31 日，声网现金、现金等价物及短期投资为 7.18 亿美元。

全球领先，稳居实时互动云市场份额第一

作为全球化企业，声网致力于帮助全球客户做好实时音视频互动体验，以及落地相关实时互动场景解决方案，并且一直占据着全球实时互动云市场份额第一的位置。

根据独立第三方行业研究与分析机构 CIC 灼识咨询发布的《2021 年全球实时互动云（RTE-PaaS）行业研究报告》（以下简称 “报告”）显示，作为实时互动云服务行业开创者和引领者，声网继续蝉联全球实时互动解决方案市场份额第一，根据 2021 年实时互动解决方案支持的实时互动音视频分钟数及年度营收两个指标计算，声网的全球市场占有率均遥遥领先其他服务商。

同时，据财报显示，第一季度声网在中东、东南亚及欧洲等市场的收入持续高速增长。目前，声网的全球化业务服务已覆盖中东、东南亚、北美、拉丁美洲、日韩等区域的全球 200 多个国家和地区。在不断开拓和深化海外市场的过程中，诸多中国出海企业与全球各地的知名本土企业，如中东及北非地区最大的语音社交与娱乐平台 Yalla、美国最大的第三方播客平台 Castbox、美国最大的婚恋社交平台 The Meet Group、日本二次元音频社区 LisPon、北美多人移动游戏 Bunch、北美多人竞技游戏 Vainglory 、东南亚知名社交 App Kumu 等都在使用声网提供的实时互动云服务。

不仅如此，为更安全合规的帮助出海企业能快速开展业务，声网遵循国际认可的信息安全和隐私保护标准以及行业要求，一直致力于采用国际最佳实践来建设隐私和安全管理体系。目前声网已经通过 ISO/IEC 27701、ISO/IEC 27001、ISO/IEC ISO27017、ISO/IEC 27018 体系认证，并获得了 SOC2 Type 2 服务鉴证报告。同时，声网还建立了和全球主流领导性的安全合规合作伙伴的深度合作，包括权威标准认证机构 DNV·GL，以及在美国市场具有领导力地位的安全认证厂家 BISHOPFOX 等，通过这些合作进一步加强声网自身、客户以及开发者的信心，让声网的安全合规的标准达到甚至超出业界一流水平，为所有开发者的应用进军全球市场保驾护航。

场景创新 玩转元宇宙、深挖教育和 IOT

声网在全球业务中占据着领先的位置，一方面取决于在 RTE 赛道的深耕和布局，另一方面是不断地在场景解决方案上的探索和创新。在本季度，声网分别在元宇宙、教育、IoT 等不同赛道的细分场景推出实时互动解决方案。

放眼全球市场，元宇宙并未随着元年一同褪去热度，而是不断有关于元宇宙社交、虚拟活动、AR/VR 办公等相关元宇宙应用场景落地，尤其是娱乐+社交类，最是能呈现出元宇宙的应用雏形，也成为了各家企业和创业者追逐入局的赛道。为帮助推进元宇宙娱乐社交场景发展落地，声网打造了元宇宙 “基建”，从技术侧推出了囊括 K 歌、语聊、直播、互动游戏在内的元宇宙社交场景化解决方案，开发者与企业可以一站式接入相关场景功能，快速构建当下最火爆的元宇宙社交场景。

MetaChat 元语聊解决方案通过 3D 引擎打造元宇宙语聊房，用户可以通过虚拟形象进行包括聊天在内的很多互动，如一起听歌、一起看视频、一起玩游戏等；MetaLive 元直播解决方案帮助开发者一站式接入实时面捕 AI 算法 + 3D 渲染引擎+实时音视频等技术能力，并提供自定义 3D 虚拟形象+多元虚拟空间+虚拟道具互动功能；MetaKTV 元 K 歌解决方案打造了更具沉浸感的 K 歌场景，覆盖 20W+ 正版 MV 资源、3D 场景+虚拟形象、3D 空间音频、九大场景功能；互动游戏解决方案，将爆款互动小游戏与语聊房、秀场直播、文字聊天室、视频群聊、1V1 聊天、视频相亲等当下热门的社交场景进行深度融合，既解决企业与开发者关心的活跃、留存与变现等问题，还能为用户带来强参与感，助力企业和开发者赢在起跑线。

除元宇宙外，IoT 赛道也成为近几年创业者和开发者颇为关注的领域。自 2020 年起，全球物联网设备总数已超越互联网设备，并涌现出越来越多的实时互动需求，如独立通话的儿童电话手表、远程宠物看护设备、偏远地区执勤的无人机等等，用户希望可以快速连接设备的同时能有流畅清晰的视频和语音互动体验。

而声网 IP Camera 解决方案为智能音视频设备提供视频呼叫、实时监控、双向对讲、远程控制、云录制等核心功能，具备优异的抗弱网能力和高达 99.9% 的连通率，可实现超低延时、高清稳定的音视频体验。并且解决方案专为嵌入式系统定制打造，深度兼容适配 Linux、FreeRTOS、LiteOS 等实时操作系统，支持 Native、Web、小程序、Alexa、Google Assistant 等 30+ 全平台框架互通，适用于家庭监控、宠物陪玩、老幼看护、智能门铃门锁等多种设备场景。

教育赛道上，经过近一年的变革，教育市场出现了新的生态格局，素质教育、职业教育成为企业转型的重点赛道。但不同于通用教育场景，线上素质和职业教学有多类不同特性的细分场景，通用的音视频课无法满足教学需求，为此声网发布了专注于线上素质、职业教育解决方案。

其中素质教育解决方案覆盖了在线音乐、在线美术、在线编程、在线 Stem 教学场景，通过低代码形式进行线上课堂的快速搭建。在线音乐教学场景，能提供 64ms 端到端超低延时，并支持 6 人同时开启视频合唱，旁听无上限，同时通过 MIDI 信号传输能实现电钢琴、电子琴等键盘乐器的远程合奏。在线美术教学场景，支持自动梯形矫正、自动明暗矫正、外接多摄像头以及局部画面四倍超分等功能。在线职业教育解决方案则兼顾了企业的成本、效率和用户体验，深度优化了职教大班课中各种角色在 RTC 和 CDN 中的无缝切换，让学员在 CDN 课堂也可以享受 RTC 互动玩法。

技术创新 赋能丰富场景玩法与体验

场景创新的背后必要是对技术的探索和极致追求。作为实时互联网行业的技术赋能者，声网一直在不断地精进技术，来丰富场景的玩法，提升用户体验。在本季度，声网研发并推出了 “实时声纹变声”“AI 降噪” 两项创新技术产品。

“实时声纹” 颠覆传统的变声音效软件与 AI 实时变声体验，通过提取语音的音素特征与声纹特征等一系列技术手段，在实时音视频互动中可以将任意用户的语音实时变换成指定或任意一个他人的语音。

相比于传统的变声软件，“实时声纹变声” 可以做到实时性以及 any-to-any 的变声能力，能应用在语聊房、直播、游戏、元宇宙等场景中。如在 Meta Chat 元语聊场景中，“实时声纹变声” 搭配 “3D 空间音频” 能进一步增强用户的沉浸感与娱乐性体验，对应用的用户活跃度、使用时长、营收等也有望带来进一步的提升。同时 “实时声纹变声” 技术也可以进一步扩展应用在影视、动漫 IP 的声音价值、知名影视、动漫角色的配音等场景上。

除音频变声外，声网还研发了 “ AI 降噪” 技术，兼顾了强降噪与高保真，可以在保证人声无损伤的前提下，更好地抑制噪声和混响，同时避免了丢字及多人讲话时语音被抑制的情况。同时，在不增加额外运算量的前提下，“ AI 降噪” 对远场语音具有明显的混响抑制效果，即便用户距离麦克风稍远，对端也能听清你的声音。

应用场景上，“ AI 降噪” 技术在视频会议、语聊房、远程问诊、游戏语音等伴有复杂噪声的实时音视频互动场景中具有重要的作用，可以消除上百种突发性的背景噪声，带来更纯净的通话体验。

生态深耕 助力 RTE 创业者场景创新

除场景创新、技术进化外，声网也在一直积极推动构建 RTE 实时互联网生态，持续不断地通过多种方式为行业内的开发者、创业者赋能，提供更加开放的环境和优质的资源，促进实时互联网赛道更加繁荣。

在一季度，声网与五源资本联合启动了「超音速计划」2022 年春季营的招募，在为期二十多天的招募中，最终 20 家初创企业从 203 家报名企业中脱颖而出。这入选的 20 家初创企业，不仅能收获联合发起方声网和五源资本提供的资源帮助，还可以获得云厂商、硬件技术厂商、孵化器、媒体等多类生态伙伴在技术、产品、市场、品牌等多个方向提供全方位支持。

不仅如此，为帮助实时互动领域的创业者以更低成本挖掘创新场景解决方案，声网生态还携手了全球知名企业亚马逊云科技、微软、Google Cloud、Oracle 为 “超音速计划” 成员企业提供不同程度的云技术服务优惠权益。

近几年实时互动赛道不断有新场景出现，尤其是疫情成为常态，让实时互动在社交、办公、娱乐、教育、工业等各行各业中快速落地，更多的创新场景正在被解锁。在这个过程中，声网将持续通过技术创新、场景化解决方案、生态力量帮助全球实时互动创业者和开发者实现创新场景落地。