根据 Canalys 发布的最新数据，2022 年第一季度，北美智能手机出货量同比增长 3.7%，达到 3900 万部。得益于市场对 iPhone 13 的旺盛需求，苹果智能手机出货量增长 19%，市场份额占比达到 51%。三星凭借最新推出的 S 系列和 A 系列手机，满足了中高端消费者需求，使其出货量上涨 1%，市场份额占比达到 27%。摩托罗拉在 2021 第四季度就表现不俗，也可以看出该公司致力于完全取代 LG 以往在运营商的份额，并凭借稳定的供应使得其得到了相应的回报。TCL 和谷歌均跻身前五，市场份额占比分别为 4% 和 3%。

Canalys 分析师 Brian Lynch 表示：“苹果的强劲增长推动了北美智能手机市场。本季度，iPhone 13 的火爆是其中的关键驱动因素。由于全球需求情况越来越不明朗，苹果在 2021 第四季度优先给其他地区供货后，现已将更多设备转回北美，使其能够更好地满足需求并交付上一季度未交付的订单。此外，最新版 iPhone SE 的发布也为北美许多忠实的 iOS 用户提供了一个实惠的选择。尽管不支持毫米波（mmWave），但运营商一直在加大对 C 频段和 Sub-6GHz 频谱的投资，这将为 iPhone SE 在未来几个季度实现市场增长提供机遇。

Canalys Research 分析师 Runar Bjørhovde 表示：“去年，摩托罗拉取代 LG 后，成为北美新晋第三大品牌。摩托罗拉利用其广泛的运营商业务，尤其是与预付费运营商和中端运营商的合作，并迅速利用全新机会，同时也建立了新的供应合作伙伴关系。基于广泛的运营商业务和首次对 Pixel 品牌的大力投资，谷歌凭借其传统广告业务和全新 NBA 合作伙伴关系，也在发起攻势，抢占市场份额。在第一季度，谷歌专注于 Pixel 6 的发布，但在接下来的时间内其将进一步扩展产品阵容，最近推出的产品组合就包括即将面世的 Pixel 7 旗舰机、物美价廉的 Pixel 6a、Pixel 手表和 Pixel Buds 耳机。”

Lynch 表示：“通货膨胀给北美运营商带来了巨大的压力，他们将不得不提高价格。为了尽可能为该地区的电信巨头吸引和留住当地更多的用户，市场将用大幅折扣和高折价来缓解高端智能手机市场的压力。下个季度，供应问题仍然是顶端厂商面临的一个关键瓶颈问题，但北美地区仍将是优先供货地区，并可能保持健康良好的供应水平。尽管北美市场的经济前景充满了不确定性，但该市场完全有能力避免出货量出现任何重大波动。”