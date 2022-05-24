根据 CINNO 发布的最新数据，2022 年第一季度中国市场乘用车批发销量同比增 8.6% 至 544 万辆，其中，新能源乘用车批发销量为 119 万辆，同比增 155%，份额提升至 21.9%，同比和环比分别提升约 13 个百分点和 2 个百分点，迭创新高，呈现出前所未有的快速增长态势。CINNO Research 预测，由于政策出手引导锂电池价格的变化，预计未来几个季度新能源车销量增长将出现短暂的疲乏。

2022 年第 1 季度，中国市场新能源乘用车纯电动持续走强份额超八成，从品牌 Top 10 排行榜上看，由于国产新能源乘用车多元化发力，自主品牌占据 7 个席位，纯电动与油电混动并举的比亚迪夯实自主品牌新能源冠军位置，特斯拉和五菱汽车分别位列第二和第三，造车新势力小鹏、欧拉和理想皆上榜。

1）比亚迪遥遥领先，Q1’22 销量规模同比大幅增长 430%

中国新能源乘用车市场国产品牌比亚迪排名由 Q1’21 的第三名跃升至 Q1’22 的第一名，抢占五菱汽车宝座，销量为 28.5 万辆，同比大幅增长 430%，环比增长 8%，得益于比亚迪秦 PLUS 和宋系列等车型热销贡献，在细分品牌市场已形成明显领先优势

2）Q1’22 特斯拉稳居第二，销量同比增 163%

高端品牌特斯拉占据中国新能源乘用车市场销量前三的次数最多，且涨价次数亦最多，但市场销量表现仍然卓越。Q1’22 中国新能源车市品牌特斯拉销量同比增长 163% 至 18.2 万辆，排序同比和环比均未生变，稳居第二名。品牌旗下的特斯拉 Model Y 以 10.5 万辆的销量继续坐上新能源 SUV 的宝座，轿车类特斯拉 Model 3 以 2.9 万辆的落差紧随于 Model Y。

3）Q1’22 五菱汽车销量排名第三，仍蓄势待发

Q1’22 五菱汽车以 10.7 万辆的销量拿下新能源品牌第三，同比增 10%，环比下跌 24%；旗下纯电动五菱宏光 MINI EV 轿车则在中国第一季度的新能源车型销量 Top 10 中排名第一。由于仅依托五菱宏光 MINI EV 这一款车型提升品牌地位，品牌销量上难以与比亚迪抗衡。

4）Q1’22 奇瑞销量排名第四，核心竞争力待继续提高

Q1’22 奇瑞总销量同比和环比分别增长 259% 和 24%，排序波动较大，同比上升 2 位，环比上升 4 位。奇瑞旗下的微型中低端纯电动 QQ 冰淇淋和小蚂蚁两款轿车较受热捧。

5）广汽以纯电动车引入新能源市场，Q1’22 销量同比增 155%

Q1’22 广汽销量约 4.5 万辆，同比增长 155%，环比增长 8%，品牌排名第五，排序同比未发生变化，环比上升 2 位。广汽以纯电动汽车专属平台引入新能源市场，畅销代表车型有 SUV 型广汽埃安 Aion Y 和轿车型广汽埃安 Aion S，起步定价均在 10-15 万元。

中国市场新能源乘用车销量品牌第六名至第十名分别为大众、小鹏、欧拉、理想和丰田，各品牌在新能源板块市场表现相当突出，Q1’22 销量同比均正增长，排序同比变化较大。未来随着造车新势力和自主品牌的电动车密集上市，新能源乘用车行业在扩张中剧烈洗牌亦是大概率事件。