法拉第未来公布了 2022 财年第一季度财报。报告显示，该公司第一季度净亏损为 1.53 亿美元，相比之下上年同期的净亏损为 7550 万美元，同比有所扩大。

在截至 3 月 31 日的这一财季，法拉第未来的运营亏损约为 1.49 亿美元，相比之下上年同期的运营亏损约为 1900 万美元。运营亏损的同比扩大，主要是由于公司重新聘用供应商并大量购买工程、设计和测试服务以推进 FF 91 的开发；员工人数和与员工相关的费用大幅增加；以及主要与特别委员会调查有关的专业服务增加。

法拉第未来全球首席执行官毕福康（Carsten Breitfeld）表示：“在第一季度里，我们开设在汉福德的制造厂继续取得进展，目前正在安装机械系统和设备，为生产 FF 91 做准备。我们与 Myoung Shin 签署的制造协议使我们的 FF 81 大批量生产计划走上了正轨，在理想的全球制造基地实施了具有吸引力的资本效率战略。”

他还补充道：“在 2022 年第一季度，我们还获得了加利福尼亚州的经销商执照，这让我们能在全美范围内在线销售我们的汽车。我们仍然相信，当我们在 2022 年第三季度推出 FF 91 时，法拉第未来将会重新定义智能、电气化移动领域的最先进水平。”