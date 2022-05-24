Lucid 的新工厂首次将先进的电动汽车制造带到沙特阿拉伯，当地产能为 155,000 辆。Lucid Group 在阿卜杜拉国王经济城举办了与沙特阿拉伯投资部 (“MISA”)、沙特工业发展基金 (“SIDF”)、经济城 Emaar 签署的 2022 年 2 月协议签署仪式 (“KAEC”) ，海湾国际银行 (“GIB”) 为 AMP-2 的建设奠定了基础，AMP-2 是沙特阿拉伯的世界级 Lucid 生产工厂，可生产 155,000 辆电动汽车。

据估计，协议将在未来 15 年内为 Lucid 提供总计高达 34 亿美元的资金和激励措施，以在沙特阿拉伯建造和运营一家制造工厂。

Lucid 在选择以宜居性和可持续性着称的沙特阿拉伯作为其全球第二个电动汽车制造设施网络的最佳地点之前，审查了多个机会。Lucid 还正式指定新的沙特阿拉伯工厂 “AMP-2”（先进制造工厂 #2），表明其作为 Lucid 垂直整合全球生产网络的下一个基石的地位。该工厂位于 KAEC 的 “工业谷”，靠近红海主要贸易走廊沿线的阿卜杜拉国王港，该地区处理了沙特阿拉伯西部地区三分之一以上的集装箱量。Lucid 在利雅得的中东地区总部自去年以来一直在运营。

在 AMP-2 上，Lucid 计划最初建立业务以重新组装在该公司位于亚利桑那州卡萨格兰德的美国 AMP-1 工厂预先制造的 Lucid Air 车辆 “套件”，并随着时间的推移生产完整的汽车。Lucid 预计该工厂的建设将很快开始，在高峰期，Lucid 预计该工厂每年可生产多达 155,000 辆汽车。车辆最初将用于沙特阿拉伯市场，但 Lucid 计划将成品车出口到其他全球市场。此外，在 Casa Grande 工厂的支持下，Lucid Air 的中东地区交付预计将于今年晚些时候开始。

2022 年 4 月，沙特阿拉伯政府财政部（“MOF”）与 Lucid 达成协议，将在 10 年内购买至少 50,000 辆、可能多达 100,000 辆 Lucid 车辆。承诺量的订单数量预计每年从 1,000 到 2,000 辆不等，到 2025 年将增加到每年 4,000 到 7,000 辆。车辆的购买价格将基于之前披露的 Lucid 的标准零售价。这一承诺支持政府推动经济多元化，提供数千个当地高技能工作机会，并根据沙特 2030 年愿景为沙特阿拉伯提供经济利益。