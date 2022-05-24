雷诺正在用 Scenic Vision 书写其历史的新篇章，这是一款创新概念车，将品牌对更环保、更安全和更具包容性的未来的愿景变为现实。

Scenic Vision 体现了该品牌的可持续发展承诺，并将它们封装在一个单一的车辆中。其智能设计和制造采用雷诺集团及其品牌将用于到 2040 年在欧洲和到 2050 年在全球实现碳中和的方法。值得注意的是，雷诺的目标是到 2030 年实现全电动目标。

在外部，Scenic Vision 展示了雷诺未来的全电动家用汽车。在内部，它邀请旅行者进入一个新时代，一个技术和创新将使世界更加可持续和更加环保的未来。Scenic Vision 概念车将最具未来感的脱碳技术带入当今生活，体现了雷诺集团可持续发展战略的三大支柱：碳中和、安全和包容。

例如，其 70% 的材料可回收，95% 可回收——直接有助于资源保护。作为混合动力，同时利用电力和氢能，它需要更少和更短的停靠点。它的碳排放（包括电池）要小得多，比传统电动汽车低 75%，并且是零排放汽车（在生产和使用中）。

汽车中的技术通过将事故数量减少多达 70% 来提高驾驶员和乘客的安全性。Renault Scenic Vision 的设计也反映了开发团队的意图，即打造一款独一无二、所有人都可以使用且适合所有人的汽车。

这是 30 多年前 1991 年第一款 Scenic 概念车的承诺。雷诺发明了紧凑型小型货车，配备友好的家庭用车，为每个人提供独一无二的旅行体验——无论是生活还是生活。凭借全新雷诺 Scenic Vision 概念车，这款为生活而生的汽车又回来了，封装了家庭用车的新愿景。

它的外观设计提供了将于 2024 年发布的全电动车型的预览。这款专为长途家庭旅行而设计的 C 级车将具备 CMF-EV 平台的所有优势，并将在车上带来幸福感。