根据 Sensor Tower 发布的最新报告《2022 年金融与加密货币应用热门市场洞察》，2021 年全球金融类应用下载量已突破 61 亿，同比增长 25.2%。其增长来源主要来自移动支付与电子银行类应用，同时加密货币正成为另一大新兴市场。自 2008 年比特币出现以来，区块链技术与加密货币在全球范围热度与日俱增，相关移动应用下载量在 2021 年呈现爆发性增长。

以下为详细内容：

后疫情时代金融类移动应用快速增长

全球金融类移动应用市场近年来一直呈现持续增长势态。新冠疫情爆发之后，其增长速度得到进一步放大。数据显示，2021 年全球金融类应用下载量已突破 61 亿，同比增长 25.2%。2022 年第 1 季度金融类应用累计下载量再创新高，达到 17.4 亿。

除移动支付、手机银行类别稳定增长以外，加密货币应用正成为又一新兴市场。

亚洲地区金融类移动应用市场规模在新冠疫情爆发初期短暂下降，之后开始飞速增长，其增长主要来自印度与东南亚市场。截至 2022 年第 1 季度总下载量达到 8.8 亿，较疫情前（2019 年第 4 季度）提升 44%。

欧洲、北美与拉美金融应用市场同样增长显著。不同的是，欧洲、北美地区以移动支付、加密货币为主要增长点，拉美地区则在移动账户、电子银行应用类别出现爆发式增长。

移动交易&支付应用仍然是最热门金融应用类别。2022 年第 1 季度全球金融类应用下载量排行 Top10 中，7 款均属于该类别。值得一提的是，《Google Pay》自 2018 年起一直稳坐全球金融类应用下载榜首位。此外，加密货币应用在 2021 年表现亮眼，共 5 款产品闯入下载榜前 20，其中《Binance》与《Pi Network》分别排名第 5、第 7 位。

2021 年全球加密货币应用下载量超过 5 亿

随着区块链技术的发展与应用，全球移动加密货币应用市场规模正逐年扩大，其增长速度在新冠疫情爆发之后得到进一步提升。2021 年，全球 Top30 加密货币应用总下载量已超过 5 亿，是 2020 年的 2.8 倍，截至 2022 年第 1 季度加密货币应用下载量也已突破 1 亿。

美国头部加密货币应用下载排名变化不大，除《Cash App》、《PayPal》和《Venmo》等复合型金融应用占据前 3 之外，作为两款特化加密货币交易应用，《Coinbase》、《Crypto.com》排名正在不断攀升。从变化的榜单还可以看出，进入加密货币领域的应用正越来越多，竞争将越来越激烈。

加密货币市场在欧洲、澳洲与东南亚地区呈现明显地域差异。如《Revolut》在英国市场表现最为抢眼，《CoinSpot》与《Swyftx》则专攻澳洲市场并均取得不俗的成绩。

加密货币应用通过产品差异化与返利宣传提高竞争力

2021 年是加密货币应用爆发式增长的阶段，与此同时越来越多的加密货币资产开始流行。因此，典型加密货币应用逐渐将宣传重心向更齐全的货币种类、更安全便捷的交易方式过渡。如《PayPal》、《Cash App》等复合型金融应用也将更多广告预算投放至加密货币交易功能说明中。在日益激烈的竞争环境下，平台无交易手续费以及低投资门槛也成为另一个宣传重点。

尽管快速、安全与丰富的交易资产内容仍然是头部加密货币应用广告宣传的重点，发行商也逐渐意识到平台差异化的重要性。此外，进行新型资产的返利宣传也成为部分产品吸引更多用户的有效手段。