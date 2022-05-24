动点出海获悉，新加坡医药服务云平台 SwipeRx（即更名前的 mClinica）近日宣布，获得了一笔 2700 万美元的 B 轮融资。

据透露，这笔由股权和债权共同构成的资金由 MDI Ventures 领投，并由盖茨基金会、强生集团和 SIG 参投。

针对新资金，SwipeRx 表示将主要用于加速在东南亚地区的市场扩张，尤其会将重点放在印尼。此外，SwipeRx 还将加强自身 B2B 电商物流体系建设及扩大公司团队规模。

SwipeRx 由 Farouk Meralli 成立于 2012 年，是一家拥有 4000 余名员工的一站式服务平台，旨在帮助东南亚市场上布局分散的药店实现数字化转型，由此提高当地整个药店行业的运营效率。

据介绍，药剂师可以通过 SwipeRx 的同名 APP 开展在线学习、药品采购及库存融资等一系列活动。同时，该 APP 还为用户提供最新的医疗保健新闻、药物信息及招聘启事等。有数据显示，SwipeRx 现已为 23.5 万名药剂师和 4.5 万家药店提供过服务。

来自市场研究公司 Grand View Research 的一份报告称，到 2028 年，全球数字健康市场的规模将有望突破 2950 亿美元，复合年增长率届时可达到 15.1%。