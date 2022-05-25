根据 CINNO 发布的最新数据，2022 年 4 月国内市场智能手机销量仅为 1760 万部，较去年同期下滑 21.6%，环比下滑 12.2%，单月的销量创下 2020 年疫情以来第二差的单月成绩。CINNO Research 预测，2022 年国内智能手机市场销量将同比下滑 7-8%。

国内手机市场自今年 2 月开始，呈现下行颓势，同时在疫情的影响下，手机市场需求持续疲软，加上在芯片、形态、功能并没有显著进步或者革新的前提下，消费者换机意愿仍然较低。

根据 CINNO Research《月度中国智能手机市场销量分析报告》显示，2022 年 4 月国内市场智能手机销量仅为 1760 万部，较去年同期下滑 21.6%，环比下滑 12.2%，单月销量创下 2020 年疫情以来的第二差单月成绩，仅高于 2020 年 2 月水平，同时这是自 2015 年以来最差的 4 月历史销量，更加凸显了今年 4 月销量表现惨淡。

如此表现最直接的原因毫无疑问是由于 4 月份正处于上海、深圳、吉林等全国多地区疫情影响最严重的时间节点，不仅影响了企业、门店开工，也阻碍了物流体系正常运转，同时消费端也受到了严重冲击。

具体来看各手机品牌厂商的表现，苹果逆势夺回销量冠军，环比销量仅下降了 2.2%，同比下降 3.5%，唯一品牌环比同比下降幅度最少，其 iPhone 13 系列三款机型依旧牢牢占据着 4 月 Top 10 榜单的前三名。

4 月销量同比下降幅度最大的为 OPPO，达到 42.7%，vivo 也接近 40%，小米也达到了 32%。荣耀由于去年销量基数较低，同比实现了正增长。

除去疫情带来的短期影响以外，CINNO Research 观察到近年来国内手机市场特别是安卓阵营出现明显后劲不足的情况，4 月安卓阵营品牌销量同比下降 24.6%，高于平均水平，而苹果同比下降仅 3.5%，即使受到疫情冲击依然保持稳健的销量。

值得一提的是，荣耀自身已经完成了品牌重建工作，与 2021 年相比成绩亮眼，甚至 4 月单品榜单上有 4 款产品上榜，分列 4、5、6、10 名。但荣耀 4 月销量环比降幅也在 15.4% 左右，与其他品牌基本处于同一水平。

CINNO Research 认为，目前摆在安卓阵营面前的主要问题在于，一方面由于宏观因素导致消费者换机欲望减弱，换机周期拉长；另一方面，高通、联发科等安卓阵营 SoC 供应商技术逐渐被苹果拉开两代以上的代差，终端体验面临被苹果全面超越的困境，换代卖点不足且成本上升明显，难以持续吸引消费者。

尽管各大厂商均在设法突围，包括小米、OPPO、vivo 等厂商通过加强影像方面的芯片自研与算法软件提升，可是自研道路非一日之功，短期内仍要受限于供应商带来的平台短板。CINNO Research 预测，2022 年国内智能手机市场销量将同比下滑 7-8%。