5 月 25 日，纷享销客宣布获得中软国际近亿元人民币战略投资，这是 2021 年 5 月获鼎晖百孚投资后，纷享销客一年内再次新获投资。本轮融资由 IPO 资本担任财务顾问。

新冠疫情爆发至今，企业增长从市场红利模式向精益运营模式转换，各行业依托云 CRM 实现营销数智化升级并呈强劲增长趋势。纷享销客创始人兼 CEO 罗旭表示，定位于连接型 CRM 的纷享销客，凭借高生产力的 PaaS 平台，营销、销售、服务一体化的 CRM，深度行业化的解决方案以及独特的帮助客户连接上下游企业的能力，近两年持续保持良好增长势头。2022 年 1-4 月面对疫情反复，纷享销客依然逆势保持超预期增长。

罗旭认为，“当下各行业企业增长存在不确定性压力，宏观微观环境将进一步催化 SaaS CRM 行业加速发展。面对这样的挑战和机遇，我们已做好充分准备，在自身成长之外，在重压之下赋能更多企业，助其提效增长，这是我们的使命与责任。”

中软国际董事局主席陈宇红表示，CRM 是除 ERP 以外最大的企业应用平台，是企业以客户为中心、整合各类资源为客户服务的抓手和工作界面，是企业数字化升级 “营销服” 的刚需工具。纷享销客凭借优秀的产品理念和成熟的产品能力成为国内 SaaS CRM 领域的领跑者，秉承 “以客户成功定义成功 “的核心价值观，产品能力与服务品质赢得诸多行业知名企业信赖。中软国际一直以为客户提供优质服务为宗旨，与纷享销客理念一拍即合，双方在战略上有极强的协同性。本轮投资后，中软国际将在销售、交付、渠道生态等环节助力纷享销客，同时在中大客户服务领域展开合作，实现强强联合，合力推动相关业务的持续健康增长。

CPE 源峰资本投资人苗乐表示，随着产业互联网的深化发展，企业经营将进一步呈生态化发展趋势，上下游企业间全渠道、全场景、端对端、一体化的新营销形态对 CRM 提出了全新的要求。纷享销客自 2016 年提出连接型 CRM 理念，并致力于 CRM 平台能力与上下游业务连接能力的构建，陆续获得了神州数码、旷视科技、好丽友、元气森林、牧原股份、中国常柴、振德医疗、欧普照明等超 5000 家大中型企业的信赖和认可。CPE 源峰资本始终看好中国 SaaS CRM 的未来，看好纷享销客。

2022 年是纷享销客新十年起点，罗旭说：“面对新十年，我们将 ‘以客户成功定义成功’ 确立为公司核心价值观，围绕这一价值观，产品能力、行业服务能力与开放性生态建设将成为我们未来发展的重点。”

在产品上纷享销客将持续完善平台化、一体化、行业化与上下游业务连接能力，同时加强开放平台与数据集成平台的建设，更好实现与客户内部各种异构系统之间的连接与融合。在钉钉、企业微信与飞书三大生态平台，纷享销客正陆续实现产品全功能上架，满足不同生态平台企业用户营销数字化的需求。同时，为满足国际客户和中国企业出海的需求，纷享销客已完成海外数据中心的部署与产品的国际化能力建设。

在行业战略方面，纷享销客将深化在大制造业、快消农牧业、高科技企业服务业各细分领域产品的完善度，提升解决方案与服务能力的专业能力。

生态化战略的重点包括渠道生态、实施交付生态与客户成功服务生态，纷享销客将秉承伙伴成功的理念，以 “直营渠道一体化，伙伴自营一体化” 的独特经营模式，借势中软国际、金蝶国际等战略伙伴资源，布局面向未来的生态发展能力。

罗旭表示，中国 SaaS 发展历时十余年，行业发展已进入价值竞争时代。在这个时代，真正能够持续为客户创造价值、具备自身实力与生态优势双引擎的好公司必将迎来逆势发展的黄金期。纷享销客始终坚持由外向内看，坚持产品能力与营销服务能力的不断提升，坚持以客户和伙伴的成功来定义公司的成功，用创新科技和行业智慧更好赋能企业增长。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。