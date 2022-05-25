A 轮融资的结束为以色列初创公司 City Transformer 开始批量生产 CT-1 铺平了道路，CT-1 是一款电动微型汽车，只需按一下按钮即可改变车辆宽度。凭借本轮融资的 1000 万美元，City Transformer 计划毫不拖延地完成 CT-1 的量产计划，并准备 2024 年如期上市。

这家以色列初创公司成立于 2014 年，去年在慕尼黑的 IAA Mobility 上首次向公众展示了其尺寸可变的 “城市电动汽车”，并提供了最重要的数据。City Transformer 是一款 L7e 级轻型电动汽车，最多可容纳两个人，可以在驾驶时改变其宽度——从 1.40 到 1 米，反之亦然。City Transformer 的长度也为 2.5 米，高度为 1.58 米。

CT-1 由两台电动机提供动力，每个电动机的功率为 7.5 kW。最高时速为 90 公里/小时。使用未提及能量含量的电池，应该可以行驶 120 到 180 公里。它可以在 30 分钟内从 0% 充电到 80%。

本轮融资由以色列汽车进口商 Lubinski Group 牵头，该公司在德国拥有 160 家服务和维修车间，并在法国和东欧设有销售网点。它说，其他投资者包括来自运输和房地产行业的私人和跨国公司。但是，没有提到名字。CT-1 将是款非常有趣的新车，我们期待获得市场认可。