Web3 粉丝社区和 NFT 平台 Highlight 日前宣布，其已经筹集了 1100 万美元种子资金，由 Haun Ventures 领投，参投方包括 1kx、A.Capital、SciFi VC、Floodgate、35 Ventures (35V)、Offline Ventures、DAOJones、Mischief、Polygon Studios、Coinbase Ventures、WME、Method Music、Mark Gillespie（Three Six Zero）等。

这家与音乐行业关系密切的新 Web3 初创公司大约两周前就已推出。Highlight 的重点是通过向支持者提供「web3 社区成员资格和奖励」，让客户能够与他们的粉丝群建立联系。

该公司表示，这样做不需要加密货币相关的经验，这些「奖励」包括 NFT。「通过 Highlight，任何人都可以铸造非同质化代币（NFT），帮助识别、奖励和取悦你的顶级粉丝。」

Highlight 表示：「除了铸造之外，我们还开放了对工具的访问权限，以为你的代币持有者打造一个美丽的定制设计之家，并提供丰富的集成，提供持续的实用程序和丰富的访问权限。」

就 Polygon 支持的 Highlight 技术特性而言，这家初创公司根据其网站提供「信用卡处理、非托管钱包实例化、欺诈/风险预防、客户支持等」，并针对所有代币销售「收取 3% 的固定费用」。该服务还配备了「所有主要 NFT 市场的本机互操作性」。

据介绍，除了推出 NFT 之外，创作者还可以「通过我们的第三方集成合作伙伴在 Highlight 上销售独家商品、门票、体验或其他产品」。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。