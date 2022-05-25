微软年度开发者大会 Build 2022 开启为期三天的线上直播，以超过 300 场主题演讲、技术发布、专题圆桌、案例分享、互动交流为全球开发者和技术行业从业者，立体展现微软围绕 Azure 云服务、数据与人工智能、混合工作、低代码开发及 Windows 生态带来的近百项新技术、新功能、新服务，支持全球技术社区共同为新常态下的技术创新与复苏发展贡献力量。

疫情加速了全球市场对于技术创新的依赖，也让开发者在整个世界的生存发展中发挥出愈加重要的作用。作为一家由开发者创办、始终致力于服务开发者的企业，微软发现，全球开发者在过去几年的关注，主要聚焦于以下方面：

敏捷性与效率：混合工作环境更需要开发团队保持机敏和灵活，让团队成员快速上手、高效工作，同时尽可能减少硬件和环境的牵绊，将有限的精力投入到创新中去。

无处不在的协作：聚少离多成为开发团队的常态，尽管开发者可能使用不同语言、设备、网络，在不同地点分头工作，但彼此的交流互动必不可少，团队需要相互信任和支持来保持最佳状态。

安全越来越重要：世界对技术的依赖越多，数字安全就显得更加重要，随着数字威胁不断增长，开发者需要更完善的手段来保护自己的代码和应用免受侵害。

为了满足全球开发者的需求，微软致力于围绕智能云打造一个服务全球的创新平台，真正助力来自世界各地、面向任何平台的开发者、开发团队和开发社区，解决顾虑，共谋发展，构建未来。

将 Azure 打造成最理想的云端开发平台

灵活、高效、快速创新的云原生应用需要依靠容器、无服务器、微服务、API、DevOps 等基础架构、技术与服务， 微软智能云矩阵中的 Azure 服务、GitHub 社区和一系列开发工具，能全面满足开发者的多样化需求。Azure Container Apps 服务宣布正式商用，该服务建立在云原生应用的核心基础 Kubernetes 强大的开源生态系统之上，让用户使用无服务器容器技术来构建完全支持分布式应用程序运行时 (Dapr) 的微服务应用程序。Azure Kubernetes Services（AKS）为开发者提供了无缝的 DecSecOps 体验，托管的 K8S 平台让集群管理化繁为简，并提供足够的弹性、敏捷和安全性，微软为 AKS 服务增加多项强化开发者体验的升级，包括 Draft 扩展和命令行接口（CLI），一个新的集成的 AKS web 应用路由插件，以及 KEDA 扩展插件等。

在加速云原生创新的同时，混合云与多云环境成为更多用户的必然选择。为多云基础设施和应用的安全管理而生的 Azure Arc 也在不断创新功能，并积极丰富混合云与多云场景。支持 Azure Arc 的 Kubernetes 落地加速器，为客户提供了加速和简化混合云及多云部署云原生应用的灵活性， 包括最佳实践、指导和自动化配置建议等。符合关键业务标准的支持 Azure Arc 的 SQL 托管虚机实例正式商用，它能满足严苛的关键业务连续性要求，帮助开发者构建支持规模化扩展、成本效益高的云原生应用，同时还能提供享誉业界数十年的高级安全保护与完善功能。Azure Managed Grafana 为用户提供了管理、监测和保护混合云及多云资产所需的全部工具，这项打包服务可简便部署 Grafana 仪表板，并提供了 Azure 内置的高可用性和安全性。

为了帮助开发团队在混合工作中更好地协同工作，微软发布 Microsoft Dev Box，该服务能够为不同规模、不同需求的开发团队提供基于云端的预配置、高性能、自服务、上手即用的编程工作站。云端环境可提供开发者所需的全部工具和资源，开发者登录到云端环境即可开始编程，而无需担心设置、维护或者安全问题。开发团队可以根据项目和任务预先配置环境，以 Windows 365 服务为基础并加入 Intune 和 Microsoft Endpoint Manager 等工具，能确保安全合规和方便快捷的统一管理。GitHub OpenID Connect (OIDC) with Azure AD 联合身份认证现已启用，借助这项服务，开发者可以将所有云资源的安全访问权限都交给 Azure，从而减少记录身份认证和登录信息的麻烦。

Java 仍然是当今最重要的编程语言之一，为了帮助 Java 开发者更便捷地在云端运行他们的 Spring 应用，Azure Spring Apps 企业版将在六月正式商用，支持在 Azure 上运行全托管的 VMware Tanzu 组件并提供 Spring Runtime 的高级支持。

统一数据平台与 AI 服务，创造新一代智能应用

应用程序要变得更加智能，就需要近乎实时的模型学习，需要强大的数据能力，需要快速的分析和决策能力。而对于开发者来说，横亘于各种数据源、数据库与分析产品之间的数据孤岛、数据壁垒，以及不同类型数据资产的复杂现实是阻碍他们灵活创新的巨大障碍。

为了打破壁垒，释放数据洞察与智慧潜能，微软在 Build 2022 大会上发布了多项数据服务创新。首先是微软智能数据平台（Microsoft Intelligent Data Platform），该平台集成了各项微软数据服务，全面整合了数据库、数据分析和数据管理的能力，以一个无缝整合的统一数据平台，帮助企业节省大量整合和管理数据资产的时间和投入。为实现平台的整合，Azure Synapse Link for SQL 解决了数据传输上的障碍，能将数据无缝传送到 Azure Synapse Analytics 服务, 让 SQL Server 2022 和 Azure SQL Database 服务实现近乎实时的分析。Azure Synapse Analytics 服务可对数据进行各种高级分析，同时不会对事务工作负载造成任何性能上的影响。

SQL Server 2022 推出预览，作为目前对 Azure 支持度最高的版本，它在性能、安全性和可用性上持续更新。借助与云端 Azure SQL Managed Instance (托管实例) 之间的无缝灾备设置，SQL Server 2022 可提供真正的业务灵活性。Azure SQL Database 的账簿功能现已正式商用，用户无需担心复杂的去中心化区块链技术及额外成本，而在熟悉的全托管 SQL 环境中即可实现区块链的优势功能。作为市场上唯一以 SLA 协议保证毫秒级延迟和 99.999% 可用性的数据库服务，Azure Cosmos DB 现提供 30 天的试用体验，并推出爆发容量和弹性拓展功能的预览，可在保证成本效益的前提下，从容应对访问量突然激增的情况。

当数据在混合云、多云环境之间不断流动的情况下，跟踪数据的来龙去脉在数据管理中变得越来越重要。Microsoft Purview 推出 Dynamic Lineage for Azure SQL Databases 服务预览，可提供 Azure SQL Database 服务中 SQL 存储流程的实际流向的细节，从而让用户在混合和多云环境中管理数据。

机器学习和人工智能是发掘和驾驭数据洞察的枢纽，作为 Azure 认知服务的一部分，Azure OpenAI 服务现推出有限受邀预览，获准参加的客户可以使用 OpenAI 模型，包括 GPT-3 系列、Codex 系列和植入模型，以及 Azure 提供的企业服务。Azure 机器学习服务推出 Responsible AI 仪表板服务预览，仪表板将数据挖掘、模型解释、错误分析、反事实、因果推理分析等功能集合在同一个视图中，让用户可以更快捷地找出机器学习模型中的漏洞，并做出数据驱动的明智决策。此外 Azure 机器学习服务现在还提供了 Responsible AI 计分卡服务的预览，可以对模型的性能和洞察进行总结，以便相关方对其合规性进行审查。

发现 Microsoft 365 和 Teams 应用开发中的巨大潜力

正如移动计算完全改变了人们使用软件的方式，协作软件也在改变今天各行各业的工作方式。全球范围内，Microsoft Teams 的月活跃用户数已经超过 2.7 亿，今天 Teams 上自建及第三方应用的月活用户数比 2020 年初增长了 10 倍。为了帮助更多开发者把握机遇、推进创新、加速增长，微软针对 Microsoft 365 和 Teams 内的 App 开发，推出了一系列新服务。

Live Share 为 Teams 会议增加互动体验，这项功能可以让应用不再只是被动的屏幕分享，还能让与会者在 Teams 会议中共同观看、共同编辑、共同创作。借助在 Teams Client SDK 中新增预览的拓展功能，开发者便可以为现有应用加入 Live Share 体验。Live Share 依靠的是 Fluid Framework，只需前端开发就能实现状态、媒体、控制行为的复杂同步。该功能的托管和控制都是通过 Azure Fluid Relay 服务实现的，并不需要额外收费。为其提供支持的 Fluid Framework 和 Azure Fluid Relay 服务现已正式商用，Fluid Framework 是一系列开源客户端 JavaScript 库的集合，而 Azure Fluid Relay 则是用来支持 Fluid Framework 客户端的全托管云服务，二者相辅相成，可以帮助开发者实现 Teams 会议中的实时互动体验。

Azure Communication Services 与 Teams 的结合，能让客户通过定制应用与使用 Teams 的企业内部员工之间进行无缝交流。Azure Communication Services 示范应用制作器现已上线, 它完全无需代码，在几分钟内即可构建一个虚拟会议应用。新开放公共预览的 Microsoft Graph API 接口允许开发者在应用中植入 Teams 聊天和群组对话信息，让用户在同一个应用中实现无缝协作。SharePoint Framework 允许开发者在 SharePoint 网站、Teams 应用中创建组件和网页，这为 Viva Connections 员工体验平台加入了更多拓展能力。Teams 中的 Approvals 审批功能将加入创建、读取、更新、删除（CRUD）API，让开发者在业务应用中加入这些功能，并在 Teams 中跟踪工作流的变化。

最新版本的 Teams JavaScript SDK V2 和资源提取工具 V1.13 正式发布，让开发者将 Teams 应用拓展到 Outlook、Office.com 等 Microsoft 365 应用中，将一次开发的成果复制到更多应用，从而覆盖更多用户和工作流程。Teams Toolkit for Visual Studio Code 正式商用，该工具包提供了为 Teams 创建、部署协作应用的全部服务，包括整合身份认证、访问云端存储、连接 Microsoft Graph 数据及其它 Azure 和 Microsoft 365 服务。对于开发.NET 网页应用的开发者， Teams Toolkit for Visual Studio 2022 也发布了公开预览。Power Apps 中的协作管理功能允许开发者在其用 Power Apps 开发的应用中，直接拖拽控制包括 Teams 对话、会议、文档在内的各种 Microsoft 365 协作功能，这项功能即将推出公开预览。

Microsoft 365 应用合规计划致力于确保应用满足各项涉及安全、隐私、数据处理的行业标准。Microsoft 365 应用合规自动化工具开启公开预览，旨在帮助在 Azure 上开发的应用程序加速合规审查进程，开发者可以借助该工具自动进行海量检测任务，以便更快速、顺利地获得相关认证。该工具能生产便于分享的报告，帮助获得对应用安全及合规性的评价，更多详情请参见此处。经过升级的 Teams 应用商店将帮助用户跟踪他们在不同群组中使用的应用，查看相关应用许可，并让用户更容易地通过标签页、信息拓展和连接器找到适合的应用，帮助 ISV 开发的应用进一步拓展市场。Teams 市场加入应用内购买功能，助开发者拓宽盈利来源。

Windows 开放生态与 Microsoft 应用商店，与开发者共同成长

Windows 已经成为一个开放平台，热情欢迎来自不同平台的开发者，以各种编程语言为 Windows 生态系统带来充满创新的用户体验。

Build 2022 大会上与开发者相关的 Windows 技术更新主要包括：Windows Linux 子系统（WSL）现在可通过 Microsoft 应用商店下载，而不再需要依赖于 Windows 系统升级，支持 Linux 图形界面应用和需要 GPU 加速的机器学习工具，如 NVIDIA CUDA、TensorFlow 和 PyTorch 等。Windows 安卓子系统现运行于 AOSP 12.1，支持窗口模式和大小调节，增强了网络、开发工具集成等功能，现已通过 Microsoft 应用商店提供预览。最新的 Windows App SDK 1.1 升级开放预览，不久将正式发布，其加入了 WinUI 3 的视觉元素、升级的桌面窗口 API 等。此外，微软还发布了一系列 Arm 架构原生的的开发工具，如 Visual Studio 2022、VC++、.NET & .NET 框架等。

此外，Microsoft 应用商店还宣布推出一系列新举措，帮助开发者吸引和触达新用户。通过开始菜单中的 Windows 搜索直达应用：Windows Insider 成员可以直接在开始菜单的搜索栏中键入上架应用商店的程序名称，直接检索和下载应用该。有超过一半的 Windows 用户习惯使用开始菜单，这将为应用带来拓展用户的重要渠道。恢复应用购买： Windows Insider 渠道将很快推出这一功能的测试，帮助用户在新 Windows 设备上自动恢复曾经在应用商店下载安装过的应用。弹窗商店：弹窗商店和应用商店徽章将帮助开发者在网页上推广应用，并且拓展和简化安装体验。

Microsoft 应用商店广告将推出先导测试，它能通过有针对性的推广计划，帮助开发者的应用或者游戏在合适的时间，以吸引人的形式和内容，触达最具潜力的客户。

Microsoft 应用商店欢迎更多使用.NET、C++、Electron、Flutter、Qt、Rust 等编程的 Win32 开发者，并为他们推出一系列新功能。自动提交应用商店：借助 GitHub Action 或 Rest API 接口，开发者就可以设置直接从 CI/CD 流程中自动管理应用提交。应用隐身：开发者可以将提交的 Win32 应用设置成不可发现，以便在正式发布之前进行小范围测试。应用分析：Win32 开发者可以通过分析仪表板获得用户路径、使用情况、健康指数、安装成功率等相关洞察。 开发者还可以查看应用评价并做出相应的反馈。

过去几年，PWABuilder.com 已经成为 PWA 开发者学习、入门、构建和打包高品质 PWA 渐进式 Web 应用的最佳资源与工具网站之一，越来越多的 PWA 应用由此进入 Microsoft 应用商店和其它应用市场。微软与开发者社区合作，推出一系列新功能：PWA Starter 能够帮助开发者自学 PWA 开发知识，在性能、集成、操作系统适配和用户体验上给予支持。PWA Studio 是 Visual Studio Code 的拓展，可在 VS Code 内构建、打包和发布 PWA 应用到 Microsoft 应用商店。Meta Quest 支持，Microsoft 应用商店中的 PWA 都支持 HoloLens，现在通过微软与 Meta 公司的合作加入对 Meta 旗下 VR 设备的支持，让 PWABuilder 成为构建虚拟现实和混合现实最佳工具之一。

低代码助力开发进程，提高应用开发效率

为了帮助所有开发者更快速、简便、创新地利用低代码开发施展创意，Power Platform 在 Build 2022 上推出一系列新产品和新服务。

首先是全新推出的 Power Pages，Power Pages 的前身为 Power Apps Portals，现在演进成为 Power Platform 平台的独立产品，Power Pages 能够让任何人以低代码的方式开发以业务为核心、由数据驱动，并且严格确保安全的现代化商业网站。用户可以为商业网站加入文本、视频、图片、业务数据表格等各种内容，快速设计、配置、发布网站，也可利用预置好的商业方案模板加入更多高级功能。Power Pages 适合低代码与专业开发者，可与 Visual Studio Code、GitHub、Azure DevOps 无缝整合，既可满足高级业务需求，也能自动化开发并将其融入 CI/CD 流程中。Power Pages 内置了 Azure 与 Microsoft Dataverse 的安全合规保障，可提供基于角色的内容和数据访问权限控制。同时还能支持上百万用户访问的扩展需求。在中国，由世纪互联运营的 Power Apps Portals 也已于今年 5 月正式在华落地商用，中国本土客户及在华跨国企业都能够借助这一工具，安全、合规、快捷地构建门户网站。

Power Apps Express Design 快捷设计功能，能够将任何设计自动转化为低代码应用，其来源可以是 Figma 设计文档、PDF、纸质表格甚至是手绘设计图。借助智能化认知功能，Power Apps 能够在几秒内扫描设计图，并产出与数据相连的工作应用，用户只要对界面布局及其连接的数据接口进行检查，就能快速得到一个应用。Power BI Datamarts 可面向各种数据来源，提供简便顺畅的自助式数据 ETL（抽取、转换、加载）服务，将来自 Power Query 的数据自动生成可用于构建报告的自优化数据集。Power Virtual Agents 2.0 现已推出技术预览，它将 Azure Bot Framework Composer 原本需要专业代码的对话机器人创作功能，融入到低代码平台上，让专业开发者和应用场景专家能够在同一个创作平台上展开协作，共同构建能够对图片、视频、适应卡片和快速回复做出反应的对话机器人。Power Automate 推出托管 RPA 机器人服务预览，这是一项 SaaS 服务，可借助 Azure 托管服务自动拓展来满足访问规模的变化。Power Automate Embed SDK 帮助开发者将 Power Automate 自动化功能植入到 SaaS 应用中，并将从 7 月开始提供按需付费模式。