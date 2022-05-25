日本电动机制造商日本电产宣布在中国建设新的电动轴驱动工厂。位于中国浙江省平湖的工厂设计年产能为 100 万台，计划于 2023 年 10 月投产。

新工厂计划于今年 10 月开工建设，将是公司在中国的第四家电动桥总成工厂。该公司表示，从 2024 财年起，最大年产能将达到 100 万台。该工厂不仅生产电动车桥单元，还将作为电动汽车专业工厂，整合日本电产集团的零部件业务。

场地总面积 72,800 平方米。建筑物将在 39,400 平方米的面积上建造。满负荷运转时，将有约 2,500 名员工在那里工作。

日本电产表示，它已售出超过 370,000 台电动车桥驱动器——该公司于 2019 年 4 月投产的牵引电机系统。在未来几年，这家日本公司计划销售 360 万台车桥驱动器，其中 2025 财年计划产能为 700 万台。

根据日本电产的目标，到 2030 年，日本电产的目标是在 EV 牵引电机中占据 40-45% 的市场份额。目前，公司已与吉利品牌 Zeekr、几何、广汽、富士康等达成合作协议。在欧洲，日本电产与 PSA 等合资生产电动机。

基于 E-Axle 业务的旗舰工厂的概念，工厂不仅组装和生产 E-Axle，还将生产逆变器、齿轮和其他电动车电机部件，整合日本电产集团的零部件业务，作为纯电动汽车专用工厂存在。

日本电产计划到 2030 年实现 10 万亿日元（约合人民币 5254.56 亿元）的销售目标，因此其汽车业务（尤其是电机业务）起到至关重要的作用。截至目前，日本电产已售出超过 37 万台 E-Axel。同时，日本电产认为 2025 财年将是电机需求激增的 “关键转折点”。