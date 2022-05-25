三星和开源解决方案供应商红帽公司（Red Hat）今天共同宣布，将在新一代存储器解决方案的软件技术方面，开展广泛合作。

双方将专注于现有以及新兴的内存和存储产品开源软件的开发和验证，包括 NVMe（Non-Volatile Memory Express，非易失性内存标准）固态硬盘、CXL（Compute Express Link，计算快速链接）内存、计算内存/存储（HBM-PIM，Smart SSD）及相关架构，为高度集成的存储器硬件和软件构建一个广阔的生态系统。

三星电子执行副总裁兼存储器应用工程团队负责人 Yongcheol Bae 表示：“三星和红帽将共同努力，制定和标准化存储器软件解决方案，以适应不断发展的服务器和存储器硬件，同时构建一个更繁荣的存储生态系统。 我们将邀请整个 IT 行业的合作伙伴加入，拓展软硬件存储生态圈，创造更大客户价值。”

红帽高级副总裁兼亚太区负责人 Marjet Andriesse 补充道：“在即将到来的以数据为中心的时代，以存储器为中心的软硬件架构融合将变得越来越重要，因此，红帽很高兴参与到三星的这一 ‘融合’ 事业中。”

作为这一战略合作的延伸，三星将推出三星存储器研究云（SMRC）项目，以在不同的服务器环境中开发和验证软件解决方案。

作为一个开放的协作中心，SMRC 使客户和合作伙伴能够在配置存储器硬件更优化的组合方面，评估新的软件产品。

双方还将参与 Linux 基金会等开源社区，以确保其软件技术在红帽企业级 Linux（Red Hat Enterprise Linux）和其他开源软件堆栈中得到全面支持。

今年下半年，三星计划推出 SMRC 平台，期望它能成为未来 IT 系统创新的” 催化剂”。