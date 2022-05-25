动点出海获悉，新加坡元宇宙 UGC 平台 BUD 近日宣布，获得了一笔 3680 万美元的 B 轮融资。

据透露，这笔资金由红杉印度领投，并由锴明投资、网易和北极星创投及现有投资者纪源资本、启明创投和源码资本参投。

针对新资金，BUD 表示将用于迭代升级现有产品、扩大用户群体和研发更多 web3 新品等来完善自身元宇宙体系。BUG 还透露，公司有计划要推出自己的 NFT 交易市场。

BUD 由 Risa Feng 和 Shawn Lin 成立于 2019 年 9 月，总部位于新加坡，旨在提供简单易操作的无代码编辑工具等赋予创作者零门槛的 3D 创作体验和更高的创作自由度。也就是说，BUD 的目标是：通过支持用户进行个性化创作与分享，来助力推动 3D 内容创作的进一步发展以及良好创作者生态的构建。

BUD 表示，使用此平台的用户无需掌握专业的编程或建模知识，只需借助内置的几何模块和编辑工具就能搭建出想要的 3D 互动场景。创作者除了可以往场景里添加文本、图片、音乐和视频之外，还能进行自定义设置灯光和替换环境背景等操作，这很好地满足了当下 Z 世代和α世代的网络原住民对于个性化创作的多重需求。

数据显示，该平台上目前的 UGC 原创 3D 作品已超过 1500 万个，素材交易数已超过 1.5 亿次。