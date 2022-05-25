文远知行 WeRide 宣布获得全球领先的汽车技术与服务供应商博世的战略投资，双方签署战略合作协议，联合开展智能驾驶软件的开发，共同推进博世中国高阶智能驾驶解决方案加速落地，助力应用于乘用车的 SAE L2-3 级自动驾驶大规模前装量产及市场化应用。

依托文远知行高度灵活的解决方案——WeRide ONE，其通用性可以实现 SAE L2 到 L4 不同级别的自动驾驶能力，基于博世中国高阶智能驾驶解决方案，合作双方将联合开发由数据驱动的智能驾驶软件，更快、更好地服务于中国主机厂客户，让覆盖城市、高速及高架等不同应用场景的 SAE L2-3 级高阶智能驾驶体验更早在中国市场成为现实。

博世中国高阶智能驾驶解决方案由博世智能驾驶与控制事业部中国区为中国市场量身打造，包含传感器、计算平台、软件应用以及云服务等关键技术要素，同时具备面向未来的可扩展架构。这套解决方案具备完整的功能安全、网络安全、预期功能安全等系统安全设计，并对软硬件开发流程及系统验证释放等方面有着严苛的安全要求。

秉承 “根植本土、服务本土” 的长期发展战略，博世中国持续在汽车电子与软件等关键技术领域进行本土化投资与创新。此次博世携手文远知行，进一步推动自动驾驶这一战略性业务的发展，让驾驶因为这套解决方案而变得更安全、更值得信赖。

文远知行自动驾驶技术经过超 1,100 万公里的公开道路验证，涵盖自动驾驶出租车、自动驾驶小巴、自动驾驶同城货运车及自动驾驶环卫车在内的多款 L4 级自动驾驶产品，实现在城市各类开放道路上的全天时、全天候安全运行，覆盖隧道、桥梁、高速公路、城中村、早晚高峰、夜间、雨雪天等复杂场景。

继 L4 级自动驾驶技术的研发和落地，文远知行通过本次战略合作也正式进军 L2-3 级自动驾驶技术的开发和应用，与博世中国共同推进车规级、可量产的高阶智能驾驶。

博世智能驾驶与控制事业部中国区总裁李胤表示：“随着智能驾驶技术新车装机率的不断提升，高阶智能驾驶正成为行业角逐的下一片蓝海。博世在此领域拥有深厚的工程研发及技术服务专业知识，并且多年来通过深耕中国市场，积累了丰富的量产经验。文远知行在技术研发、产品创新和落地运营等方面实力卓然。此次双方强强联手，必将加速推进高阶智能驾驶解决方案在中国的量产进程，让更安全、更舒适且更智慧的驾乘体验在中国成为现实。”

文远知行创始人兼 CEO 韩旭表示：“文远知行一直专注于开发安全、先进、可落地的自动驾驶解决方案，以 L4 级技术赋能产业上下游生态。博世持续百年创新，掌握全球领先的汽车技术，对市场有着深刻的洞察，拥有丰富的客户合作经验。此次达成战略合作，文远知行和博世把握了最佳的市场时机，共同推动高阶智能驾驶技术在中国的落地和普及，一同打造全球领先的智能驾驶产品。”

从无人驾驶出行、货运、环卫到高阶智能驾驶的广阔市场，文远知行将一如既往地与博世等战略合作伙伴们携手共进，推动自动驾驶大规模量产与商业化进程加速向前。