宝马集团将于秋季开设其电池制造能力中心 (CCMC) 。随着排放控制审批程序的完成，在慕尼黑郊外的 Parsdorf 能力中心进行锂离子电池近乎标准的生产调试的必要条件已经到位。

在占地约 15,000 平方米的区域内，宝马集团将展示下一代高性能电池的工业可行性。能力中心的试验线将使分析和全面了解电池材料价值创造过程成为可能。这将使未来的供应商能够生产符合宝马集团自身规格的电池，从而进一步优化电池生产的质量、产量和成本。该公司目前正在排除建立自己的大规模电池生产的选择。

宝马集团 E-Drives 生产发动机负责人 Markus Fallböhmer 表示：“位于 Parsdorf 的电池制造能力中心是渗透电池价值链各个方面的下一个合乎逻辑的步骤。随着电池单元能力中心 (BCCC) 的成功实施，我们现在专注于生产过程。我们正在验证用于大规模标准生产的锂离子电池在质量、效率和成本方面的可制造性。”

电池材料制造能力中心初始开发阶段的投资总额约为 1.7 亿欧元。大约 80 名员工将在 Parsdorf 工厂工作。德国联邦经济事务部和巴伐利亚经济事务、区域发展和能源部正在欧洲资助进程 IPCEI（欧洲共同利益的重要项目）框架内支持该项目。

由于技术复杂，电芯生产将分阶段投产，预计秋季投产。在产能提升的初始阶段，将安装并运行电极生产系统。在此阶段，对用于电池电极的石墨和氧化镍等原材料进行计量和混合。随后是金属箔的涂层和最终压缩。

在第二阶段，将安装用于后续电池组装和形成的系统。在此步骤中，电极与其他子组件一起处理以创建电池单元，并进行成型和质量检查。整个升级过程大约需要一年时间。在接下来的一年中，能力中心接近标准的电池生产将过渡到正常运行。

在 Parsdorf，工作还将专注于可用于标准生产的创新生产流程和系统。宝马集团将在该地点生产用于 Neue Klasse 的下一代电池技术的电池样品。Neue Klasse 代表了公司在电力驱动系统方面的重大技术飞跃。其目的是显着提高下一代锂离子电池的能量密度，同时降低材料使用和生产成本。CMCC 将为此做出重要贡献。因此，帕尔斯多夫的运营将依赖使用可再生能源生产的电力，包括来自建筑物屋顶的光伏系统。车库内的停车位还配备了充电基础设施。

宝马集团从领先的电池制造商处采购电池。其余的价值创造，即电池制备、模块和高压电池的生产，都在汽车制造商处进行。电动动力总成部件在宝马集团生产网络的多个地点生产。例如，高压电池、电池模块和组件在德国的丁戈尔芬工厂、雷根斯堡工厂和莱比锡工厂生产。其他电动动力总成部件来自美国斯巴达堡工厂和中国的华晨宝马合资企业。