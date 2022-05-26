视觉叙事平台和扩展现实（xR）解决方案公司 disguise 宣布推出元宇宙解决方案部门，帮助元宇宙实现下一代非凡的现场、虚拟制作和基于位置的视听体验。

最近，游戏平台中实时 3D 图形渲染能力的兴起，意味着今天的受众正渴望通过元宇宙获得更丰富、更沉浸式的体验。尽管高盛（Goldman Sachs）已将元宇宙定义为价值 8 万亿美元的机会，但各公司仍难以驾驭开始构建元宇宙体验所需的技术要素。

disguise 元宇宙解决方案将以现有的 disguise 解决方案为基础，为现场活动、视听、基于位置的体验和虚拟制作内容提供支持，使企业能够开始利用元宇宙提供的独特机会。

disguise 在过去两年推出的市场领先的扩展现实（xR）工作流程，已经为 50 多个国家/地区的 600 多项制作提供了支持。这其中包括元宇宙中现场活动的交付，例如，Kaskade 在《堡垒之夜》与《火箭联盟》中的活动（作为 Llama-Rama 活动系列的一部分）以及支持古驰（Gucci）和法拉利（Ferrari）等主要品牌的发布。

disguise 将与元宇宙活动推动者 Surreal 和高级内容创作者 Zoan 合作，进一步利用扩展现实解决方案，同时还将工作流程和专业知识与 Epic Games 的一整套应用（如建筑可视化工具 Twinmotion、网络 3D 浏览器 Sketchfab 和 3D 摄影测量软件 Capturing Reality）相结合。借此，disguise 将建立起为元宇宙量身定制的虚拟制作工作流程的能力。

在元宇宙中，现场音乐会比任何其他体验都更具吸引力，45% 的成年人渴望在虚拟世界中聆听现场音乐。据《滚石》杂志报道，我们正处于虚拟艺术家革命的边缘，Ariana Grande、J.Balvin 和 DJ Marshmello 是早期参与者。

20 多年来，disguise 一直为世界最知名的艺术家提供壮观的音乐表演体验，包括 Billie Eilish、Ed Sheeran、Camilla Cabello、Katy Perry、DJ Kaskade 和 J Balvin，以及一些重要演出，如 Coachella、Glastonbury 等，不可胜数。其解决方案已被耐克、Underarmour、沃尔沃、西门子和沃尔玛等品牌一直使用，并曾在 2020 年世博会 Al Wasl 广场穹顶、BTS 的 “Love Yourself, Speak Yourself” 巡演，以及说唱歌手 Dave 的全英音乐奖（Brit Awards）上，提供了壮观的增强现实和投影映射体验。

disguise 实现无限可扩展内容的能力，在娱乐场所已经得到广泛应用，如新开业的纳什维尔当地的 Nightscape 场馆、亚特兰大和拉斯维加斯当地的 Illuminariums，通过在 240 度原生视野中实时生成的电影场景，让游客游历在另一个世界中，而无需使用任何 VR 设备。

这种丰富的历史将使新部门能够与 Fortnite、Roblox、Sandbox、Niantic 等主要新兴元宇宙平台合作，提供综合解决方案，使品牌和表演者能够创造与受众产生共鸣的元宇宙体验。

“我们的使命是帮助创造挑战预期的体验。我们相信要将物理世界与虚拟世界连接起来，以打开元宇宙之门。借此，我们将促成一个满足人类基本需求的世界：联结、协作和包容。元宇宙的承诺是为每一类创作者，包括合作伙伴、品牌和表演者，释放出新一轮的机会。我们始终专注于简化复杂的技术，释放创造力，让我们的用户能够创造最令人惊叹的体验。元宇宙解决方案部门的成立和 disguise 实验室的推出是这一战略的关键组成部分。” disguise 首席执行官 Fernando Küfer 表示。

元宇宙解决方案部门将由 disguise 首席体验官 Alex Wills 领导，由 disguise 新成立的名为 “disguise 实验室” 的探索部门提供创意、技术咨询和创新支持。该实验室由 disguise 办公室主任 Abi Bowman 领导。

disguise 实验室将是一项全球计划，为品牌、创意人士和技术专家创造独特空间，测试和试验元宇宙工作流程。该实验室最初由新西兰实验室负责人 Sam Folkard 在新西兰建立，现在将扩大规模 —— 汇集洛杉矶、纽约、韩国、伦敦和蒙特利尔等关键地点的合作伙伴。disguise 全球实验室负责人 Lara Bowen 将领导实验室的全球扩张。

这些与虚拟制作、现场演出、广播和企业宣传领域的专家合作打造的元宇宙实验空间，将点燃未来元宇宙体验的创新。诚邀希望探索元宇宙的品牌或创意人士，尽情享受这些空间所提供的独特工作流程、技术和专业知识。

“现在，人们对这一领域有着巨大的兴趣和投资，而推出这一新部门最令人兴奋的是，我们提供了一个切实可行的解决方案，帮助品牌和创作者开发下一代体验。我们的 xR 技术结合了关键的元宇宙构件，包括实时 3D 图形、空间技术和先进显示界面 —— 所有这些都是为了提供一个通往元宇宙的独一无二的门户。” disguise 首席体验官兼元宇宙解决方案主管 Alex Wills 表示。