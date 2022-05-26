5 月 25 日，哈啰电动车发布智能新品，引发行业关注。作为电动自行车智能化引领者，哈啰电动车此番在将 VVSMART 超连网车机系统快速迭代到 3.0 版本，并在智能化道路上不断革新，行业首推自研新一代智能平台——Hi-Turing 图灵 T30。

搭载全新图灵智能平台的电动车新品哈啰 B70 PRO 也同步上市，并在电商平台启动众筹。

推出新一代智能平台图灵 T30

哈啰于 2020 年 7 月正式进军自主品牌的电动车业务，通过以软件定义硬件的方式，切入两轮电动车的智能赛道。哈啰电动车行业首创 VVSMART 超连网车机系统，创造人车互动、车辆能源、车辆安全、售后服务、出行生活等两轮电动车的全新体验。

此番哈啰电动车推出新一代智能平台 Hi-Turing 图灵 T30，意味着哈啰 VVSMART 超连网车机系统已快步迭代至 3.0 阶段。2021 年 4 月，伴随着哈啰 A80 等热销车型的推出，哈啰电动车首次实现将 “电动车装进手机里”；2021 年 12 月，哈啰电动车推出 2.0 版本，通过 VLink、Vkey 等智能外件实现众多延伸功能。

哈啰此次推出的新一代智能平台 Hi-Turing 图灵 T30，通过智能硬件平台的全面升级，推动 VVSMART3.0 版本在电动车上的应用，在安全、省心、有趣等方面实现用户智能体验的新突破。

据介绍，新一代图灵智能平台采用了新一代 ARM Cortex-M7 电动汽车级别芯片，可满足两轮电动车最严苛的智能应用要求，包括音频和语音识别、电机控制、数字电源、人工智能和传感器融合等，在算力、响应速度和本地储存方面有着大幅提升；而在电气系统总线的使用上，哈啰图灵 T30 采用了汽车车规级总线，能带来更稳定的传输能力，更快的传输速度以及媲美汽车的安全性。

此番图灵平台增加的座垫感应、锁具感应、位置感应、姿态感应、边撑感应、胎压感应等 10 余种传感器，对整车的全面感应同时，能够帮助消费者更好地掌握爱车的状况，并通过手机 APP 实时人车互动。

“过去行业谈到智能，总认为这是电动车的一个细分市场。但图灵 T30 智能平台的发布，以及其一系列新功能的上线，意味着电动车已步入一个在智能上 ‘软硬兼修’ 的新时代。或者说，下一个时代的电动车，智能应该是一个入门级的需求。” 哈啰电动车商品总监迟星德表示，就像过去智能手机行业所经历过的一样，对于电动车行业而言，图灵 T30 智能平台的发布是哈啰定义行业智能的一个新起点。

打造更安全、更省心、更有趣的骑行体验

智能硬件系统的全方位增强，也为哈啰电动车更好地发挥自身在智能软件上的优势打好了基础，迭代更新至 3.0 版本的 VVSMART 超连网车机系统，应用在电动自行车 B70 上，可用 “安全、省心、有趣” 来描述。

在用车安全方面，VVSMART3.0 推出 “电池哨兵” 技术，可通过车辆的传感器和大数据运算，对电池、车辆的运行状况做出智能预判，一旦有电池电压、电流波动过大，温度快速上升等异常情况，电池哨兵就会把数据提交到智能平台，通过 APP 或上传到平台由人工一对一电话告知用户，从源头上消除安全隐患。

在车辆安全方面，哈啰将 GPS、北斗、基站三模精准定位系统融合，并通过电池、控制器、智能平台设定唯一身份 ID，利用先进的感应系统，实现智能远程防盗。在车辆异常移动或者电池被取出的情况下，会通过短信、APP 对用户进行提醒，同时通过车身的定位系统告知用户被盗车辆的位置。由于有车电识别功能，被盗电池在别的车上也无法使用，从源头上消除电池被盗隐患。

基于图灵平台可实现的功能远不止以上。由于搭载了图灵 T30 智能平台，VVSMART3.0 可以做到全车无钥匙。包括自动识别车主、感应解锁、离开自动上锁、无钥匙开座桶、无钥匙开尾箱、无钥匙开踏板，全部都通过手机 APP 或 VKey Pro 智能遥控实现。同时，针对不同的环境和路况，设计了多种辅助骑行方案，可以自适应分配动力输出，包括推行助力、上坡助力、上台阶助力等。

为解决电动车充电慢、充电难的问题，哈啰 VVSMART3.0 系统开发了 “电池管家” 功能。哈啰新产品的用户可通过 APP 来设计充电的细节，可以自定义设定充电时长，系统会自动匹配充电策略，让用户在取车时，电池电量处于最佳状态，可以做到随心充电。哈啰 VVSMART3.0 系统也很好地解决了剩余电量、续航里程显示不精准的问题，消除了用户的骑行焦虑。

在用车体验方面，哈啰基于 VVSMART3.0 系统推出了全新用车 APP，能够自动识别用户身份，并调节到该用户熟悉的骑行设置，比如欢迎语、起步性能、进入 P 档的时间等个性化骑行参数。新一代哈啰电动车拥有整车和弦音，从每个细节上考虑用户需求。

迟星德表示，虽然电动车行业的智能化已经进展多年，但仍处于 “混沌期”。最主要的原因在于，过去行业充斥着 “组装式智能” 或 “炫技式智能”，这些伪智能对用户创造的价值是非常有限的。哈啰所理解和定义的智能，是通过新的数字技术结合软硬件能力，来去解决老百姓使用产品生活中的一些实实在在的问题，能解决用户 “痛点” 和 “痒点” 的智能才是用户需要的智能。

B70 pro 启动众筹 用户最快一个月可拿车

搭载全新智能平台图灵 T30 和新升级的 VVSMART3.0 超连网车机系统的新产品——哈啰 B70 PRO，是一款为年轻女性打造的专属出行伴侣，它的智能化功能和性能配置是同类车型中领先。

5 月 25 日首发当日，该车也同步在京东哈啰旗舰店上开启众筹，5 月 25 日至 6 月 15 日期间，只要参与众筹预定，每位用户就可领取一张 700 元购车优惠券，预定零售价 4599 元的哈啰 B70 pro 只需 3899 元。根据京东众筹规则，哈啰 B70 pro 将在众筹结束后一个月内交付。

用户也可以登陆哈啰 APP 进入 “买电动车” 商城，或在微信、支付宝搜索哈啰电动车小程序，进入众筹活动页面，支付 100 元定金锁定 3899 元到手价 (原价 4599 元)，支付尾款后即可到哈啰电动车线下门店提车。

随着新的智能平台和车机系统正式上线，两轮电动车的智能化将进入一个新的阶段，主动学习、主动预警、自动记忆、自动识别、自感应操控、自定义设置等智能功能将会让电动车更懂用户，这种带有 AI 智能应用的新技术，带给用户更安心、更舒心、更贴心的骑行体验，推动两轮电动车逐步从一个简单的交通工具转变为 “生活伴侣”。