Polestar 作为一家公司进行了第一笔金融投资，投资于极速充电电池技术创新者 StoreDot。StoreDot 正在率先开发用于电动汽车的以硅为主的极速充电电池。这家总部位于以色列的公司的目标是到 2024 年为电动汽车生产电池，能够在 5 分钟内为 160 公里的续航里程充电。

StoreDot 的先进电池技术与 Polestar 的战略相一致，即利用更广泛的创新行业合作伙伴来推动电动汽车的进步。

“Polestar 可以帮助塑造汽车行业新电池技术的发展，并从专注于性能和可持续性的品牌角度提供宝贵的见解，”Polestar 首席执行官 Thomas Ingenlath 说。

作为战略交易的一部分，Polestar 正在与 StoreDot 合作，探索将其技术应用于概念验证型 Polestar 汽车。已经在探索的测试案例包括为 Polestar 汽车定制 StoreDot 的电池技术，以实现更快的充电和改进的循环性。

“充电和里程焦虑是阻碍内燃机汽车车主转向电动汽车的常见问题。StoreDot 的先进电池技术可能为这些障碍提供真正的解决方案。如果我们目前与 StoreDot 的试点项目成功，我们可以看到这些解决方案到 2026 年在 Polestar 汽车中实施，”Thomas Ingenlath 继续说道。

StoreDot 首席执行官 Doron Myersdorf 博士补充道：“作为投资者和合作者，我们非常高兴能够与 Polestar 达成协议。和我们一样，Polestar 是一个雄心勃勃的创新品牌，并且已经证明在电动汽车的大规模采用方面发挥着关键作用，帮助我们迈向更清洁、零排放的世界。我们期待着合作，我们知道我们的技术具有巨大的潜力，可以为未来的 Polestar 车主消除充电和里程焦虑。”

新的资金来自 StoreDot 的 D 轮投资。Polestar 加入了令人印象深刻的公司全球投资者和合作伙伴名单，其中包括戴姆勒、BP、VinFast、沃尔沃、Ola Electric、三星、TDK 和 EVE Energy。

StoreDot 目前正与多家全球汽车制造商合作，为下一代电动汽车提供动力。它正在运送先进的 “100in5” 电池，供他们进行实际测试。