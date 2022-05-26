动点出海获悉，新加坡 AI 初创公司 Polymerize 近日宣布，获得了一笔 420 万美元 A 轮融资。据透露，这笔资金由 Elevation Capital 领投，并由 InfoEdge Ventures 参投。

此前，InfoEdge Ventures 曾参与 Polymerize 在 2020 年 10 月的种子轮融资。

Polymerize 表示，将利用新入资金开展招聘活动，进一步扩大团队规模。同时，公司还计划实施地理扩张战略以将自身业务拓展到更多市场。

Polymerize 由 Kunal Sandeep 和 Abhijit Salvekar 成立于 2020 年，是一家位于新加坡的 SaaS 平台，旨在帮助汽车材料、粘合剂、油漆、涂料、专用化学品和包装等领域的公司在保证产品质量的前提下节省开发时间、降低研发成本。如今，Polymerize 的业务已进入到日本、新加坡和印度等地。

据介绍，Polymerize 平台主要基于 AI 及各领域的专业知识和大量的科学文献为用户企业提供服务。来自不同地区的研发团队可以通过 Polymerize 平台展开协作，并借此管理数据、设计新实验以及获取上面推荐的新配方和具备特殊性能（如：弹性、硬度和粘度）的材料信息。

此外，该平台还具备数据集成机制，能及时地将客户反馈的信息整理入库，并据此给予不同用户更具个性化的定制方案和更全面的数据参考。

Polymerize 还表示，公司的长期目标是让用户企业能在平台的帮助下，将开发时间缩短 50%，研发成本减少 40% 以及产出更优质的新产品。