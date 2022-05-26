真我 realme 发布了王炸定制真我 GT Neo3 火影限定版与王炸新品真我平板 X，同时还宣布了 618 王炸福利，带来手机及 AIoT 等多款产品优惠福利。真我 realme 副总裁、中国区总裁徐起首先分享了一个重要决定，即启用全新中文品牌 logo——真我 realme。随着国内市场的发展，“真我” 这个中文名字正在迅速被越来越多的大众熟悉和喜爱，将 “真我” 放在品牌更显眼的位置，可以让更多年轻人了解、认同真我。徐起表示：“无论市场环境多么激烈、外部环境多么恶劣，只要我们保持着为年轻人打造越级产品的初心，坚守着敢越级的理念，这样的真我精神，就一定可以战无不胜。”

手办级深度定制真我 GT Neo3 火影限定版热血登场，这是真我携手《火影忍者疾风传》IP 讲述的 “超越羁绊的力量” 故事。新机以 “鸣人回归” 的方式，高度还原火影原作中的经典细节，让火影粉丝重燃青春热血，在电视动画播出 20 周年之际，为所有火影粉丝献上了一款手办级深度定制产品。

每一台火影限定版都定制了非常独特的快递包装，让仪式感从收到产品的那一刻就直接拉满。真我巧妙地以忍术卷轴为设计灵感，为真我 GT Neo3 火影限定版深度定制了卷轴包装，采用环保再生皮材质，质感出色。同时为了 100% 还原原作经典元素，卷轴专门采用了可横向展开的设计，再次展示了定制的细节和情怀。

在手机外观设计上，真我 GT Neo3 火影限定版重构了鸣人的经典元素：镜头模组部分，还原了 “木叶村护额” 设计，传承着火之意志的精神内涵；若隐若现的鸣人标志性特征，代表羁绊力量的漩涡一族家徽，以及鸣人标志性的火橙色和黑色，代表其在面对强敌时，始终勇往直前，坚定信念的精神，与真我 “敢越级” 的品牌精神十分契合。

为了打造手办级的深度定制，真我 GT Neo3 火影限定版采用了行业罕见的高精度 AG 光哑一体工艺，在一块完整的玻璃后盖上，创新地进行多种图形的光哑一体效果处理，并通过多元的元素的和色彩，打造出了 “一块玻璃，三重工艺” 的独特质感。为了完美的还原火之意志护额，火影限定版在镜头模组上创新的采用了金属 AG 玻璃工艺，采用微立体 3D 金属纹理形成如同裸眼 3D 的立体效果，金属质感精致且逼真，为全球火影迷奉上一部关于 “羁绊” 的诚意之作。

作为极具纪念意义的限定款，真我为用户提供了全方位的深度定制，包括专属火影定制主题、壁纸、充电特效，随机配件复刻木叶标志的卡针设计，定制闪充套装将 “火之橙” 融入适配器和数据线设计，让火影限定版新品发布成为一次手办级藏品。

真我 GT Neo3 火影限定版性能同样强悍，搭载了 150W 光速秒充，拥有 5 分钟回血 50% 的最快充电速度；天玑 8100+独显芯片 “双芯” 组合为年轻人带来极致电竞体验；同时配备了 IMX766OIS 大底主摄，提供超越价位的拍照表现。真我 GT Neo3 火影限定版全球限量发售 5000 台，提供 12GB+256GB 的超大内存版本，售价 3099 元，618 预售优惠 300 元，仅 2799 元！5 月 26 日 16 点开启预售，5 月 31 日 20 点线上线下全渠道开售。同步发售还有限时优惠价 179 元的真我移动电源 3Pro 火影限定版、限时优惠价 49 元的定制火影手机壳，同样是不容错过的情怀定制单品。

真我 realme 还发布了首款平板产品——真我平板 X。秉承 “敢越级” 的理念，真我平板 X 将千元平板的性能和体验提升至新高度，为用户带来全方位越级体验。作为第五块智能生态屏，真我平板 X 的发布也让真我 “1+5+T” 的战略版图进一步完善。

延续品牌潮玩基因，真我平板 X 带来了荧绿棋盘、星辰灰、海盐蓝三款潮流配色，其中荧绿棋盘配色款经过 12 层工艺叠层优化，将经典棋盘格与新潮荧绿完美融合，极具辨识度和视觉冲击力。真我平板 X 还拥有 7.1mm、499 克的轻薄机身设计，握持手感极佳，随身携带非常轻便。

真我平板 X 采用 11 英寸 2K 护眼屏，拥有 1200×2000 的屏幕分辨率和 1670 万屏幕色彩显示，支持硬件级防蓝光，并通过了德国莱茵低蓝光护眼认证，不仅为用户带来了身临其境的观看体验，还能有效降低用眼疲劳。8340mAh 大电池和 33W 智慧闪充续航组合的加持，让真我平板 X 可以满足用户全天候的畅快使用。此外，真我平板 X 搭载了 6nm 骁龙 695 处理器，能以更低功耗持续输出强劲动力，配合 realme UI3.0 系统的流畅体验，用户在多任务处理时也能操作自如。

为提高学习和办公效率，真我还发布了首款真我磁吸触控笔和真我智能键盘。其中真我磁吸触控笔仅 16.5g，拥有 4096 级压感和 240Hz 触控采样率，支持 60°侧峰书写，能够模拟真实笔触，书写和绘画体验都非常出色。真我智能键盘拥有 1.3mm 大键程，流畅高效，长时间打字不累手。

真我平板 X 及其配件将于 5 月 26 日 16 点开启预售，参与预售即可获赠 99 元保护套和 129 元 Type-C 有线耳机。5 月 31 日 20 点，真我平板 X 的 6GB+128GB 版本将在真我官方商城、京东等渠道正式开售；6 月 11 日 0 点，4GB+64GB 版本将在全渠道开售。