根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，SYBO Games《Subway Surfers》以 2660 万次下载，位列 4 月全球移动游戏下载榜榜首，比 2021 年 4 月增加了 2.1 倍。印度是该游戏第一大市场，贡献了近 18% 的下载量；其次是美国，占 8.2%。（注：下载量仅统计 App Store 和 Google Play，不包括第三方安卓市场）

Garena《Free Fire》以 2520 万次下载排名第 2，相较去年同期增长 41.8%。印度是下载量最大的市场，占 33.6%；其次是印尼，占 10%。

排名前五的另外 3 款游戏依次 Gametion《Ludo King》、《Roblox》、Zynga 旗下 Rollic Games 工作室的《Fill The Fridge》。

2022 年 4 月，全球手游在 App Store 和 Google Play 的下载量为 47 亿次，同比增长 2.6%。印度市场以 7.83 亿次下载排名第 1，占全球总下载量的 16.6%。美国市场以 8.4% 的下载量排名第 2，其次是巴西市场，占 7.8%。

说明：Sensor Tower 下载量数据仅统计 App Store 或 Google Play 账号首次安装，同一个账号在不同或相同设备的多次安装不重复统计。下载量数据已合并同一个应用的多个版本，如 Facebook 和 Facebook Lite。