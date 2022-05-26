随着云原生转型加速，业务与技术复杂度提升，传统的研发流程、业务与技术协同模式已经难以满足新一代技术架构发展与业务快速创新的需求。

为了促进业技高效协同，实现以业务价值为核心的敏捷交付与架构持续治理，5 月 26 日，蚂蚁集团云原生品牌 SOFAStack 正式对外发布一站式云原生开发与治理平台 BizStack。

据介绍，BizStack 集成了蚂蚁集团在云原生领域的最佳实践，提供业务建模、架构治理、低代码服务编排、中台可扩展等能力，助力企业快速构建和持续治理云原生服务。

具体而言，BizStack 向下衔接分布式架构基础设施，向上支撑中台及业务应用，通过研发体系组件化、标准化、规范化，可减少 30% 代码量，有效提升研发效率。通过服务流程的可复用可扩展，能解决 80% 的共性流程问题，支撑业务快速迭代。此外，BizStack 还提供一体化的架构持续治理能力，实现架构资产可视化、架构巡检平台化、架构洞察智能化。

目前，BizStack 已经在天津银行、四川农信等多家金融机构实现落地应用。天津银行通过 BizStack 实现架构资产的可视、可管、可控，有效提升了架构持续治理能力，助力天津银行实现核心 IT 架构的云原生分布式转型。