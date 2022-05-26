近日，索尼（中国）有限公司向中国下一代教育基金会捐赠人民币 460 余万元，用于青少年编程教育启蒙。此次款项由 2020 年索尼设立的一亿美元 “新冠病毒全球援助基金” 划拨，将主要用于第三期 “KOOV 可编程教育机器人公益课”（下称：KOOV 公益课）项目的启动及执行，计划将覆盖全国多个城市的 100 所小学。秉承 “为了下一代” 的企业社会责任理念，索尼希望通过此次 KOOV 公益课项目，为青少年编程教育的普及与建设提供软硬件支持，助力青少年的创新能力培养。

索尼于 2020 年设立一亿美元 “新冠病毒全球援助基金”，旨在援助一线抗疫医护人员，受疫情影响而缺失教育机会的教师和儿童，以及娱乐行业的创意社群成员。在教育援助方面，索尼（中国）教育事业部以其代表性的 KOOV 可编程教育机器人套件（下称：KOOV）和独创的 5E+5TS 教学法等为依托，孵化出了一套数字化、科学且完善的在线编程教育课程体系—— KOOV 公益课，旨在为受疫情影响的 5-12 岁青少年儿童提供在线编程教育支持。前两期 KOOV 公益课已经向社会免费提供 700 套 KOOV 与超过 7000 个课时的授课。

此次启动的第三期 KOOV 公益课将免费提供 1000 套 KOOV、1400 套 KOOV 教材及对应的小学阶段可选资源包供学校上课教学使用，计划覆盖河北、山西、陕西、甘肃等中国多个省份的 100 所小学，预计将有超过 5000 名学生受益，索尼将对受益学校科技老师提供统一的线上培训，后由老师对学生进行授课。参与学习的学生还将有机会参与 2022 年 “KOOV Challenge” 国际挑战赛，与来自全球的青少年儿童共同分享自己的学习成果及创意作品。

索尼（中国）有限公司中国教育事业部总经理赵威女士表示：“索尼始终坚信，具有创新能力、理解多样化价值观并积极采取行动的下一代人才对于未来社会的发展至关重要。KOOV 能够让青少年儿童在 ‘动手又动脑’ 的过程中提出并解决问题，培养自己的科学思维方式与创新能力，并且从中获得乐趣。”