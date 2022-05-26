汽车巨头 Stellantis NV 和三星 SDI 今天表示，他们已签署具有约束力的最终协议，将在印第安纳州科科莫市建立电动汽车电池制造厂。该工厂计划于 2025 年投产，初始年产能为 23 吉瓦时 (GWh)，目标是在未来几年内增加到 33 GWh。随着对 Stellantis 电动汽车的需求预计将增加，总容量将进一步增加。

这家合资公司将投资超过 25 亿美元（23 亿欧元），并在科科莫及周边地区创造 1,400 个新工作岗位。投资可能会逐渐增加到 31 亿美元（29 亿欧元）。新工厂将为 Stellantis 北美装配厂生产的一系列车辆提供电池模块。工厂建设活动计划于今年晚些时候开始，生产运营计划于 2025 年第一季度启动。

在印第安纳州工厂，三星 SDI 将应用其尖端技术 PRiMX 为北美市场生产电动汽车电池和模块。去年，三星率先推出了其高端电池技术品牌 PRiMX，并于 1 月在 CES 2022 上推出了该品牌。

作为 Dare Forward 2030 战略计划的一部分，Stellantis 宣布计划到 2030 年全球电动汽车年销量达到 500 万辆，达到欧洲乘用车 BEV 销量组合的 100%，以及乘用车和轻型卡车销量的 50% BEV 在北美的销售组合。Stellantis 还将计划的电池容量增加 140 GWh，达到约 400 GWh，这将得到五个电池制造厂以及额外的供应合同的支持。该公告是长期电气化战略的一部分，该战略计划到 2025 年在全球电气化和软件领域投资 350 亿美元（300 亿欧元）。

附：Stellantis 集团是一家由 PSA 集团和菲亚特克莱斯勒集团（FCA）以 50:50 的股比合并而来的汽车制造商及出行方案提供者，集团以清晰的愿景为指导：用独特、可靠且价格合理的出行解决方案提供出行自由。