动点出海获悉，新加坡数字证券平台 ADDX 近日宣布，获得了一笔 5800 万美元的 Pre-B 轮融资。

此前，ADDX 曾在 2021 年 1 月的 A 轮融资中获得 5000 万美元。

ADDX 在一份声明中表示，该轮融资由泰国证券交易所（SET）的子公司 SET Venture Holding、新加坡大华银行（UOB）、美国投资机构 Hamilton Lane (HLNE）和泰国大城银行的风投部门 Krungsri Finnovate 参与。

据透露，本次投资活动完成后，该公司的融资总额将达到 1.2 亿美元。

针对新资金，ADDX 表示计划用于拓展业务规模，以进入更多细分领域和更大市场。此外，ADDX 还将采取措施巩固自身市场地位，并推动当下证券行业的数字化转型发展。

ADDX 成立于 2017 年，是一家受新加坡金融管理局 (MAS) 监管的数字证券交易所，致力于通过自身业务来帮助客户细分投资领域、降低个人投资金额以及缩小数字资产运营商与传统金融运营商之间的鸿沟。

ADDX 进一步表示，它主要利用区块链和智能合约等专业技术对股票、债券、基金和其他类别的资产进行分类和标记，从而帮助个人投资者开展基金定投，从而有效规避投资活动中存在的潜在风险。

据介绍，目前当地市场上的投资细分化趋势日渐明显，最低投资限额已从 100 万美元降至 1 万美元。