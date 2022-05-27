根据 Canalys 发布的最新数据，2022 年第一季度，欧洲智能手机出货量达到 4170 万台，同比下降 10%。随着中低端机型的供应能力开始恢复，三星在 2022 年第一季度的市场份额达到 35%，位列第一。得益于市场对 iPhone 13 的旺盛需求，苹果位居第二。小米凭借其全新 Redmi Note 11 系列位居第三，而 realme 和 OPPO 则分别以 5% 和 4% 的市场份额跻身前五。

Canalys 研究分析师 Runar Bjørhovde 表示：“欧洲市场出货量下跌的主要原因是俄乌战争带来的严重影响。与 2021 年第一季度相比，俄罗斯和乌克兰的出货量分别下降了 31% 和 51%。欧洲其他地区的出货量仅同比下降 3.5%，这表明市场需求仍保持不变。但持续不断的战争使得通货膨胀率再创新高，这也导致消费者信心不断下降。未来两个季度，战争对经济的影响才会真正开始显现。届时，智能手机市场真正面临的考验也才会到来。”

Canalys 研究分析师 Ayush Shastry 表示：“尽管存在很多不确定性，但新兴厂商的发展势头依然只增不减。供应短缺问题和不同市场的多样化需求，均为新品牌提供了进入市场、抢占份额的机会。realme 和 vivo 曾在零售和电商渠道方面加大投入，如今也收获颇丰。由于智能手机行业在供需方面都面临许多风险，因此在未来几个季度，改善特定渠道的合作伙伴关系对厂商而言至关重要。渠道内的竞争非常激烈，不过厂商也拥有独特的机会为渠道伙伴提供差异化的产品，并建立更加牢固的长期合作关系。”