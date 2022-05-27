根据 Counterpoint Research 发布的月度越南市场份额追踪报告，越南的智能手机出货量在 2022 年第一季度同比下降 3% 。即使受到通货膨胀和零部件短缺的影响，但该市场的重新开放和制造业中活动的增加均提升了出货量。另外，由于农历新年的庆祝活动，本季度开局良好，但在随后几个月逐步下滑。

三星在 2022 年第一季度以 30.8% 的市场份额保持领先地位，这得益于其 Galaxy A 系列和 Galaxy S22 系列的成功，尤其是 Galaxy S22 Ultra 的普及。越南消费者更青睐于高端智能手机，Galaxy S22 Ultra 和 Apple iPhone 13 Pro Max 是高端产品中畅销的机型。小米以 20.6% 的份额位居第二。它的成功是由红米 9 系列和最近推出的红米 Note 11 系列推动的。OPPO 和 vivo 分别以 14.4% 和 11% 的份额位居第三第四。

在谈及影响越南智能手机出货量的因素时，研究分析师 Akash Jatwala 表示：“本季度初，大量新品的发布随着农历新年假期的到来，这些均复苏了消费者对手机的需求。而在新品的促销方面，品牌提供了各种优惠。小米的 Mi 12 系列预购免费赠送 Mi Pad 5 和小米空气净化器，OPPO 的 Reno7 系列预购附送蓝牙音箱和颈部按摩仪。由于越南是一个主要的手机游戏市场，品牌正在赞助各种活动和游戏以精准利用这一消费者心理。目前三星已成为 SEA Games 的官方 PUBG Mobile 赞助商。”

而线上渠道在 2022 年第一季度同比增长 20%，占总出货量的 18%。Shopee 和 Lazada 等电商平台在 2022 年 3 月的大型销售活动中，为智能手机提供了各种力度的优惠。本地电商平台 Tiki 在越南也越来越受欢迎，因为其折扣力度及两小时的送货服务。

Jatwala 在评论制造业目前的情况时说：“越南制造业正在逐渐加快步伐。农历新年假期过后，工人们开始复工。工厂正在雇用更多工人来满足需求。OEMs 正在增加投资以提高产能。然而，全球零部件短缺和通货膨胀可能会成为该国制造业活动的瓶颈，并影响未来的智能手机出货量。”