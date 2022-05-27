许多城镇限制学校、医院和购物区周围的速度。然而，看到这些标志可能取决于它们的可见度，它们是否被树枝隐藏，或者是否被其他标志簇包围。

现在，福特正在试用使用地理围栏（一种虚拟地理边界）的联网汽车技术，有朝一日可以完全消除对限速标志的需求。除了可能使街道对其他道路使用者和行人更安全外，福特的地理围栏限速控制系统还可以帮助驾驶员避免无意中超速罚款并改善路边的外观。

“互联汽车技术已被证明有潜力让日常驾驶变得更轻松、更安全，让所有人受益，而不仅仅是驾驶者，” 欧洲福特公司德国城市参与经理 Michael Huynh 说。“地理围栏可以确保在必要的地方——甚至在必要的时候——降低速度，以帮助提高安全性并创造一个更愉快的环境。”

驾驶员通过仪表板显示集群接收信息，新的限速在当前速度以下闪烁。车辆会根据地理围栏区域自动降低速度。驾驶员可以随时超控系统并停用限速控制。

未来，福特的地理围栏速度限制控制系统可以让司机以低至 20 公里/小时的速度设置自己的地理围栏区域，包​​括在仓库和私人设施。速度限制也可以动态设置，以考虑当地的危险、临时道路工程和一天中的时间。

德国交通法规有超过 1,000 种道路标志。据估计，在英国，道路标志的数量在过去 20 年中翻了一番，总数达到约 460 万个，交通部要求地方议会移除不必要和难看的标志。减少道路上的标志数量可能会大大有助于我们的城市整洁，驾驶员能够专注于道路而不是留意标志。