以 “智简 DC，绿建未来” 为主题的华为下一代数据中心发布会近日在东莞松山湖举办。华为数据中心能源军团凝聚行业专家智慧，面向全球发布下一代数据中心理念及全新供电解决方案电力模块 3.0。

华为技术有限公司高级副总裁、华为数据中心能源军团 CEO 杨友桂正式发布下一代数据中心的开创性理念。他表示，华为多次与全球行业领袖、专家就未来数据中心的演进路径进行了深入探讨，达成重要共识，总结提炼出下一代数据中心的四大特征：低碳共生、融合极简、自动驾驶、安全可靠。