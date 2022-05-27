以 “智简 DC，绿建未来” 为主题的华为下一代数据中心发布会近日在东莞松山湖举办。华为数据中心能源军团凝聚行业专家智慧，面向全球发布下一代数据中心理念及全新供电解决方案电力模块 3.0。
华为技术有限公司高级副总裁、华为数据中心能源军团 CEO 杨友桂正式发布下一代数据中心的开创性理念。他表示，华为多次与全球行业领袖、专家就未来数据中心的演进路径进行了深入探讨，达成重要共识，总结提炼出下一代数据中心的四大特征：低碳共生、融合极简、自动驾驶、安全可靠。
- 低碳共生：“全绿色、全高效、全回收” 体现了数据中心与自然环境的和谐共生。旨在通过促进数据中心资源源头绿色化、利用高效化以及全生命周期可回收，实现可持续发展。
- 融合极简：“架构极简、供电极简、温控极简” 阐释了数据中心自身形态的演进形式。通过架构极简，1000 柜的数据中心建设周期从 18 个月以上减少至 6~9 个月；通过供电极简，交付时间从 2 个月缩短至 2 周；通过温控极简，最大化利用自然冷源，从多次热交换变成一次热交换。
- 自动驾驶：“运维自动、能效自优、运营自治” 重构数据中心运营和运维的管理模式。通过运维自动，5 分钟完成 2000 机柜巡检；通过能效自优，1 分钟内从 140 万个算法组合中推断出最佳冷却策略，实现从制冷到 “智” 冷；通过运营自治，最大化挖掘资源价值。
- 安全可靠：“主动安全、架构安全” 保障数据中心的高质量、可持续发展。通过 AI 预测性维护，从 “治病” 到 “治未病”；通过架构安全，从器件到 DC，全方位构筑安全防线，使系统可用性达到 99.999%。