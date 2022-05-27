国际冒险车手 Rainer Zietlow 和一辆配备天纳克 Monroe 智能悬架 CVSAe 技术的大众 ID.4 GTX 跨界车最近完成了南美平流火山 Cerro Uturuncu 的世界纪录攀登。Zietlow 于 5 月 18 日驾驶全轮驱动 ID.4 在一条未铺砌的矿道上行驶，到达海拔 5,816 米（19,081 英尺），创造了全电动乘用车最高海拔的吉尼斯世界纪录称号。乌图伦库是位于玻利维亚苏尔利佩斯省的一座休眠火山。

Zietlow 的 ID.4 GTX 与大众汽车经销商提供的 ID.4 车型几乎相同。该车的 CVSAe 半主动悬架在 ID.4 跨界车和 ID.3 掀背车上均有销售，可根据多个车载行驶控制传感器提供的数据不断适应不断变化的路况。驾驶员可以通过车内控制器选择他们喜欢的驾驶模式，从舒适型到运动型。

“我们的目标是证明电动汽车即使在极端高度也能表现良好，” 齐特洛说，他现在拥有五项吉尼斯世界纪录称号。在从阿根廷到玻利维亚大本营的途中，司机和他的三人支持团队使用 Enel X Way 壁挂箱网络为车辆充电。该团队侦察了多座南美山脉以找到一条小径，使他们能够在不依赖绞盘和其他辅助设备的情况下打破之前的 5,771 米（18,933 英尺）的记录。

配备门罗智能悬架的 ID.4 车型获得了多项荣誉，包括被评为 2021 年世界年度汽车。Zietlow 最近完成了一项为期 97 天、35,770 英里（57,554 公里）的穿越美国的徒步旅行，创下了单一国家电动汽车最长旅程的吉尼斯世界纪录。

Advanced Suspension Technologies 副总裁兼总经理 Henrik Johansson 表示：“CVSAe 技术提升了驾驶体验，无论是在城市环境中还是在更具冒险精神的地形上——而且没有什么比攀登火山更具冒险精神了。 ” “我们祝贺 Rainer 和我们在大众汽车公司的朋友，并为他们对 ID.4 的许多令人印象深刻的成就感到自豪。”