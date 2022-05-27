为帮助企业保护 App 端、IoT 端的安全，蚂蚁集团旗下安全科技品牌 ZOLOZ 此前已推出了终端安全产品。5 月 27 日，ZOLOZ 宣布其终端安全产品已引入业界领先的 “安全平行切面技术”，这也是行业里首个拥有这一技术的终端安全产品，将能更好的为企业保护好端的安全。

数字化升级能帮助企业更高效的做生意，越来越多的企业采用了 “端—边—云” 的架构，在数字化后会推出自己的端产品（App、IoT 设备等）。虽然带来了方便，但这些端运行在用户手机上或商家店里，企业常规的风控往往难以完全覆盖，容易成为黑灰产攻击的重点，是企业的安全洼地。

蚂蚁集团在终端安全上有丰富经验，一直以来，支付宝 App 以极低的资损率闻名。根据 2022 年的最新数据，支付宝资损率已低于亿分之一（为 0.00000098%），远优于其他主流支付平台，这归功于支付宝领先的安全科技能力，其中便有行业首创的 “安全平行切面技术”。

“安全平行切面” 指融入技术基础设施与应用服务内部的安全防御平行空间。这一技术能与业务逻辑解耦，可以独立、高效、精确的支撑各类安全任务。在准确性、效率、通用性等方面跨越了传统安全基础设施。目前已在蚂蚁多个云和端的重要技术基础设施上完成了部署。

据介绍，ZOLOZ 的终端安全产品萌发于支付宝的安全技术，将在支付宝端上验证有效的终端安全技术进行商业化开发，并开放给行业。