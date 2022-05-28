宝马提供了适合日常城市通勤者的各种车型，但那些骑手也想不时出城。这些冒险通常需要额外的行李，而宝卡很高兴通过新的 Urban Collection 满足这些需求。

没有一件是摩托车专用的，但宝马调整了生产线以适应不同的两轮车风格。大号油箱袋 (GS) 专为带有倾斜油箱的摩托车设计，可提供 11-16 升的存储空间。大号坦克袋提供相同数量的容量，但适合半圆形坦克形状的车型。如果您正在寻找占地面​​积小的背心包，Urban Collection Small 变体可满足极简主义者的需求，容量为 5 升。

防滑泡沫衬垫、带扣和前后插入式扣环不仅将油箱包固定在摩托车上，而且使加油更容易。所有 Urban Collection 坦克包均包括可拆卸防水内衬和防水双向拉链主袋，确保用户的物品免受风雨侵袭。大号 (GS) 版还具有透明顶部袋，可快速取用个人物品和设备。

Urban Collection 背包容量为 20 升，是日常骑行者和周末勇士的绝佳日常伴侣。橡胶双向拉链加强防水主隔层，保护笔记本电脑等贵重物品。背包的保护性内套最多可容纳 15 英寸的笔记本电脑，而两个外袋和一个网状内袋提供额外的存储空间。可调节肩带、胸带和臀带帮助用户个性化背包的合身性，同时反光条纹提高可见度。

对于长途旅行，大号侧袋提供 16 升容量，小号提供 10 升容量。快速释放系统使大号侧袋可以在没有带子的情况下连接到摩托车上，而防水衬里、15 英寸笔记本电脑袋和智能手机支架为常用设备提供了方便的存储空间。Rear Bags Large 和 Urban Collection Small 提供更多存储空间，可扩展容量分别为 50-60 升和 37-45 升。