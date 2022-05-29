别克将于下个月在中国推出的 GL8 Century 被誉为旗舰面包车，将开启 “豪华 MPV 交通工具的新时代”。

看到效果图，很难与这种描述争论，因为这似乎是有史以来最精美的商务车之一。车内部座舱看起来像一个家外之家，因为它配备了令人印象深刻的娱乐系统和一个大屏幕，两侧是 Bose 扬声器。

在其他地方，我们可以看到由 “可折叠智能屏幕” 隔开的环境照明、金属装饰和穿孔皮革座椅，这可能控制着娱乐系统。座椅似乎也有电动效果，并配备了集成在沙发扶手中的杯架。

随着 GL8 Century 从去年的 GL8 旗舰概念中汲取灵感，高档造型仍在外面的线条中展示。因此，它拥有别克设计语言的现代化版本，“从东方美学和数字技术中汲取灵感”。

虽然目前放出来的官方图没什么可看的，但这辆面包车配备了凯迪拉克式的照明装置和一个巨大的格栅。它们由两色油漆工作、“BUICK” 字样和引擎盖下方的小凹槽或进气口连接。

我们将在下个月了解更多信息，该车型的轴距为 123.2 英寸（3,130 毫米），比 GL8 ES 长 1.7 英寸（42 毫米）。GL8 Century 的宽度也增加了 4 英寸（102 毫米），这些增加的尺寸为货车提供了 “宽敞的内部空间”，这将吸引 “新一代的社会和商业精英”。