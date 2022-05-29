几乎每一个出现的新电动汽车概念似乎都试图在面向未来的造型和技术方面超越上一个概念。一家名为 Olympian Motors 的新创业公司正试图以非常复古的风格和与之相匹配的内饰设计来逆势而上。

Olympian Motors 发布了其首款车型 O1 的简短预告片。需要明确的是，这是 Olympian 的 O，而不是零，该品牌表示它将 “提供更高的审美标准和更高的质量”。

从坚固流畅的轮拱到泪珠状尾端，O1 本身就是非常复古的风格。Olympian 表示，在纤巧的机身下，O1 将利用 82 kWh 电池组一次充电即可实现 305 英里（490 公里）的续航里程。后轮驱动将成为标准配置，其最高时速将超过 160 英里/小时（257 公里/小时）。

你可能会发现更有趣的是 O1 的内部，简直是来自远古的召唤。Olympian 表示，它 “移除了典型驾驶员驾驶舱中 80% 的按钮和开关”，并且不会配备任何 2D 屏幕。这家电动汽车初创公司表示，它将使用 “‘语音优先’ 命令和控制” 来代替。我们尚未测试完全准确的语音控制系统，但也许他们已经破解了该代码。

O1 的要价为 100,000 美元，Olympian 可以收取 500 美元的定金，但据我们所知，还没有计划的生产日期。在这一点上，他们似乎也没有任何信息告知，只有车辆的渲染。我们希望它能够在某个时候投入生产。电动汽车领域的多样性肯定会受到欢迎。