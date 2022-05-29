OPPO 为下半年的市场准备了 Reno8 系列机型，其中最重要的型号是 Reno8 Pro+。这款产品，依然秉承了一贯的风格，就是在硬件和软件上，都下了细致的功夫，是一款用心的产品。

先来看硬件部分。从第一眼看过去，正面的屏幕边框很窄，尤其是下边框，这样做可以让整个视觉的冲击力更好。6.7 英寸，120Hz 刷新率的屏幕带来的色彩感到位，饱和度也能给画面带来加分。1300nit 的峰值亮度，看 HDR 视频也够。在打游戏的时候还有 1000Hz 的极限触控响应。从机身侧边来看，用的是比较清晰的类直角，7.34mm 的机身厚度，拿捏起来很薄。这是个航空铝的金属中框材质，质感比现在市面上别的塑料质感的要好很多，比较耐磨不留指纹。

再来转向 Reno8 Pro+的背部，可以看到巨大的摄像头组合。背板采用了流云双镜设计，去除了摄像头模组的阶梯设计，用弧面让摄像头模组与背盖的过渡自然，触感不会磕手，较为柔和细腻。此前在 OPPO Find X5 系列上搭载的马里亚纳 X 自研影像 NPU，这次下放到了 OPPO Reno 8 Pro+ 上，让其拍摄能力有了硬件保证。

后置三摄配置，搭载了 IMX766 作为主摄，拥有 1/1.56 英寸的感光面积，f/1.8 的光圈；此外还有 800 万像素的超广角镜头，索尼 IMX355 传感器，和 200 万像素的微距镜头。这个组合在拍照体验上丰富了场景应用，在夜景拍摄上得心应手。

从实际拍摄的体验上来看，Reno8 Pro+的成像速度很快，在夜景的描绘方面尤其擅长。仔细看暗部的线条，比较犀利到位，对于霓虹灯的衍射涂抹的也比较到位没有糊的情况。同时这个摄像模组能将 AI 降噪技术应用于 1080P 的 4K 夜景视频，值得一提的是，它还赋予了微信等第三方 APP 夜景降噪与逆光 HDR 能力，对于清晰度、色彩和动态范围有着较好的把控力。

处理器方面，用的是联发科天玑 8100-MAX 芯片，采用 5nm 制程工艺，无论是性能还是能效都有很大的提升，优点就是在发热和耗电上得到了平衡。为了平衡游戏体验，依然加入了 OPPO 自研的 HyperBoost 游戏稳帧技术，通过 GPA 稳帧技术，图形异构技术等来保证游戏的流畅体验。同时配备最高 12GB LPDDR5 和 256GB UFS3.1 旗舰存储组合，兼顾各种大型游戏及日常使用场景。在散热方面，Reno8 Pro+配备行业独家超晶石墨散热方案，总散热面积是上一代的 2.2 倍。

系统方面，Reno8 全系搭载 ColorOS 12.1.1 操作系统，OPPO 称保证手机 36 个月稳定不卡顿。同时，ColorOS 12.1.1 还进一步强化了多端互联功能，可以实现平板、PC、手机跨屏互联，还支持屏幕共享 2.0；支持组建家庭群组，可实现高清家庭视频电话、家庭计划一键分享。此外，ColorOS 12.1.1 还提供通知详情智能隐藏、最近任务模糊、隐私替身等功能。

总的来说，OPPO Reno8 Pro+是一款表里如一的机型，符合时下年轻人的需求，无论是在拍照，游戏、系统还是外观上，都有着兼而有之的品质。