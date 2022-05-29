Tromox 摩兽出行科技第二代高速智能电动摩托车 Ukko S 凭借其纯电动特性、独特的高科技设计和卓越的性能，于全球近 11,000 份作品中脱颖而出，荣获 2022 年 iF 设计奖，成为了世界顶尖设计获奖者之一。

iF 设计奖是全球重要的设计奖之一，一度被认定为超群设计的品质仲裁者。iF 评审团对摩兽 Ukko S 所产生的社会影响、所具有的独有设计理念以及与其他相似产品所存在的差异化表示认可。

摩兽 Ukko S 使骑手能够以绿色环保的方式体验从城市到郊区的骑行乐趣。这不仅是面对气候变化所做出的促进可持续发展之举，更是为了推动打造” 碳中和” 未来。同时，摩兽 Ukko S 符合未来智能出行的发展趋势，其因原创性的潮酷外观和独特的社交互联属性受到全球年轻骑手的追捧。例如：自动感应功能能够让骑手体验在 2 公里内发现其他同款车骑手的惊喜。

“iF 设计奖认可了 Tromox 摩兽团队为 Ukko S 设计所付出的努力。Ukko S 是一款轻量化的高速智能电动摩托车，为用户提供了超越燃油动力摩托车的操控感。” 摩兽出行科技创始人陈官平表示，” 我们很荣幸摩兽的原创产品设计得到了 iF 评审团的认可，Tromox 摩兽将继续致力于创造与电动车相关的产品，为世界环境保护事业做出积极的贡献。”

Tromox 摩兽出行科技的愿景是成为全球智能出行领先品牌，专门为全球年轻骑手打造智能电动出行载具。