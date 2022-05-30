宝马的目标是通过引入采用圆柱形电池的 Neue Klasse 平台将电动汽车的电池成本降低 30%。几周前，当内部人士认为供应商将是现有合作伙伴之一：CATL、Eve Energy、三星 SDI 或 Northvolt 时，披露了这一消息。根据最新的消息，中国本土电池巨头宁德时代新能源科技有限公司已与该汽车制造商签署了提供新电池的协议。

随着采用 Neue Klasse 架构的新一波电动汽车，宝马相信它可以实现与内燃机驱动汽车相同的利润率。这家德国奢侈品牌没有透露与宁德时代交易的任何细节。后者也没有详细说明此事，仅表示已与汽车制造商达成协议。

从方形电池到圆形电池的转换将在 2025 年进行，届时第一款基于 NE 的电动汽车计划上市销售。电池工厂巨头宁德时代一直是宝马电池供应商之一，消息来源向路透社指出，为了向宝马、福特汽车品牌供应电池，宁德时代一直积极在北美地区寻找可设置电池工厂的地点，已知宝马在南卡罗纳州（South Carolina）的 Spartanburg 设有组装工厂，该工厂主要组装 X3 与 X5 等热门车款。在 2022 年 4 月 4 日，宁德时代位于德国的首座海外工厂，正式获得电芯生产许可，第一批电芯预计在 2022 年底前生产。

从棱柱型变为圆柱型，新宝马电池的能量密度将比特斯拉的圆形电池高出至少两位数的低百分比，有助于宝马制造出比特斯拉具有更长续航里程的电动汽车，但没有提供进一步的细节，