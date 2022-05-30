以下报告来自 Canalys：

三年来，汽车已然成为高通的一个重要战略市场。高通转变了其产品和解决方案组合，大刀阔斧进行收购和投资，扩大客户群，增加销售渠道。

汽车业务一度未受重视

高通曾于 2002 年发售了首款车联网解决方案，并于 2014 年推出了首款信息娱乐芯片组。在超过 15 年的时间里，它逐渐打造出自有汽车解决方案组合，吸引了诸多客户，但汽车业务在高通芯片业务的占比依旧较低，而非高通的主要战略领域。而且，汽车业务最新内容的展示顺序依然靠后。例如在 2017 年 CES 上，高通在主题演讲中就先是宣布了 VR 和无人机产品的消息，随后才提及了汽车产品的最新消息。纵然经过两年的努力，最终高通还是于 2018 年中止了对汽车芯片供应商 NXP Semiconductors 的收购计划。虽然这一次的失败让高通付出了不小的代价，但似乎也让高通开始认真主导其在汽车领域的命运，并真正开始追求发展更广泛的数字座舱、自动驾驶和软件定义汽车（SDV）的机会。

从芯片到解决方案，再到现有平台

随着 5G 技术的问世，高通一直在积极寻求汽车和其他领域蕴含的巨大增长机会。依靠互联互通方面的优势，高通在寻求为汽车 OEM 厂商和一级供应商提供一站式服务。2014 年，高通推出了骁龙 602A，经过不断地发展、设计和更新换代，又于 2019 年和 2021 年分别推出了第 3 代和第 4 代骁龙汽车数字座舱平台。至此，高通已从提供信息娱乐系统和车联网解决方案，转变为提供集成化、可扩展、可定制的云连接汽车解决方案和数字平台——骁龙数字底盘，该平台于 2021 年正式发布。

高层支持和投入，带来发展动力

高通总裁兼首席执行官 Cristiano Amon 一直不遗余力地支持高通汽车事业的发展，而且在过去一年的几次汽车和技术行业活动中都作出了重要发言。在最近的一次演讲中，他表示：“汽车公司正在变成科技公司，汽车也将实现随时随地都能互联互通。骁龙数字底盘就是为未来汽车而生的平台，这将是我们又一个实现快速发展的机遇。” 高通不断加大在汽车研发上的投入，并在柏林设立了一个新的工程软件办公室，以增加对欧洲汽车合作伙伴的支持。此外，收购 Veoneer 公司的 ADAS 软件部门 Arriver（已于 2022 年 4 月完成收购）也是高通立志大力耕耘汽车领域的重要标志。汽车一级供应商麦格纳曾于 2021 年 7 月达成了收购 Veoneer 的最终协议，但几周内，高通便通过提出更高的报价，最终顺利拿下 Veoneer。得益于此，高通将至关重要的 ADAS 技术和协同自动驾驶技术融入到其汽车解决方案组合中，特别是骁龙自动驾驶平台中。

高通的战略合作伙伴包括 25 家以上汽车 OEM 厂商、诸多一级供应商和解决方案提供商。不过，近年各方面的成就，包括多年的技术合作，均使高通处于更有利的地位。Cristiano Amon 在其 2022 年 CES 的主题演讲中表示，高通正在运用其在智能手机领域内一贯采用且大获成功的方法——这对汽车领域的现有供应商来说可不是一个好消息。在其最新的财务业绩报告中，高通宣布其汽车解决方案的销售额为 160 亿美元。相比之下，2019 年这一部分销售额为 55 亿美元，2018 年则为 30 亿美元。2022 财年第二季度，其汽车芯片产品收入首次超过 3 亿美元，但仍占不到高通芯片业务收入的 4%。

挑战不断

如果汽车 OEM 厂商创建自己的操作系统

高通将特斯拉视为客户（互联互通方面），然而，与苹果一样，特斯拉也有自己封闭的操作系统和垂直模式。特斯拉的大部分数字驾驶舱和驾驶员辅助功能均为其内部研发成果，而且其在软件定义汽车方面已经深耕了十多年，在 OTA 更新方面更是会在未来数年里领先于任何其他汽车制造商。在过去两年中，特斯拉也是全球唯一一家各项 KPI（交付量、收入、利润）均实现增长、并在车辆交付时间上表现良好的汽车制造商。目前，特斯拉有两款车型入围了中国前五大畅销车，还有两款车则入围了欧洲和美国前十大畅销车（不包括皮卡）。由此可见，特斯拉还将在 2022 年占据更大的市场份额。不过，虽然特斯拉的持续崛起对高通来说并不是什么好消息，但也并没有多少 OEM 厂商能够效仿特斯拉的发展策略。

汽车销售量持续下降

汽车销售量在 2017 年达到顶峰，此后便一直呈下降趋势。多种出行方式以及新冠疫情都对汽车的销量造成一定的影响。由于零部件短缺，新车出厂需要等待 9 个月的时间都并不罕见。通货膨胀和生活成本的上升导致经济的下滑，中国大陆因疫情实行的严格封锁政策，以及俄乌战争，都将影响 2022 年的汽车销量。事实上，2022 年第一季度，所有主要市场的汽车销量都有所下降——中国销量下降了 9%，欧洲销量下降了 11%，美国销量下降了 16%。高通的汽车 OEM 厂商客户将面临持续的挑战，进而可能导致新功能的推出时间延后，甚至导致计划流产。

针对高通汽车领域战略所作的完整 SWOT 分析报告，属于一系列数字驾驶舱生态系统厂商战略报告的一部分，亦包含于 Canalys 数字驾驶舱分析服务中。2022 年，关于阿里巴巴、百度、黑莓 QNX、谷歌、华为、英伟达和其他公司的分析也将收录其中。